オリックス・田嶋大樹投手（２９）が２２日、背水の陣を敷いた。６日の広島戦（マツダ）で４回を５失点と振るわず、翌７日からファームで調整を続けてきた左腕。コンディショニングを優先する曽谷に代わり、先発予定となった２４日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）を前に、並々ならぬ決意を明かした。

「やってやろう、という感じですね。ここからは１軍で最後までやる、というエネルギーがある」。詳細は明かさなかったものの、ファームでは「原点に立ち返る」ことをテーマに、自らの投球を見つめ直したという。１６日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦（タマスタ筑後）では７回２／３を投げ、球数は１１２球に到達。６点を失ったものの「自分の課題に対し、結果が得られた」と、２３個のアウトを取る過程で確かな手応えがあった。

この日は大阪・舞洲で投手練習に参加。エースの宮城、山下が肘の手術によって、今季は不在となったチーム状況にも目を向けた。「今は先発陣が苦しくて、中継ぎ陣はすごく頑張ってくれている。強い気持ちで『なんとか完投するぞ！』という思いはあります。苦しいからこそ、なんとか貢献を」。１７年のドラフト１位で入団し、糸を引く「必殺クロスファイア」で数々の打者を翻弄（ほんろう）。このままで終わるはずがない。（南部 俊太）