ロック歌手の矢沢永吉（７６）が、来年４〜６月に全１６公演の全国ツアー「ゴールドラッシュ２０２７」を開催することが決まった。春にツアーを行うのは自身４８年ぶりとなる。

昨年１１月から２か月間で全１５公演にわたるツアーを完走するなど、秋冬に各地を巡ることが多かった永ちゃん。１６年に自身のバンド「Ｚ’ｓ（ゼッツ）」として春にツアーを行ったことはあるが、ソロとしては１９７９年以来となる。

開催決定に際し、コメントを寄せた矢沢は「数年前から自分なりにずっと考えていた事、いろいろな意味で、暮れの秋冬ではなく、４月〜６月頃に変えられないか…」と以前から模索していたことを告白。毎年末恒例の日本武道館公演はなくなってしまうが、引き換えに念願がかなった形だ。

ソロデビュー５０周年を迎えた昨年は、東京ドーム公演の日本人最年長記録や日本武道館の通算公演最多数記録（１６０回）を更新。今年も１１、１２月にツアーを行い、武道館でも６公演を予定している。

そこから約４か月後に新たなツアーへ突入することになる来春。公演日程は後日に明かされるが、６月までの３か月間で全国各地を訪れる。「いつも、皆さんのたくさんの応援と気持ち、心から感謝しています。今まで毎年、街から街、本当にみなさんと一緒に走って来ました」とファンの存在を忘れたことはない。「もっと歌い続けたい！ 頑張ります」。永ちゃんの勢いが衰えることはない。