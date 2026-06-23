直木賞作家で大のサッカーファンで知られる万城目学氏（５０）が、Ｗ杯サッカー日本代表観戦記「万オブ・ザ・マッチ」第２弾を寄せた。

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鎧袖一触。

鎧の袖が触れただけで相手を倒してしまうほどの、圧倒的な強さを表すこの四文字熟語を、まさかＷ杯の日本代表の戦い方を伝えるために引っ張り出す日がくるとは夢にも思わなかった。

完勝である。

最高峰の選手たちが集うナショナルチームであっても、こうも無残に組織が崩壊していくのか、という実例をまざまざと目撃する一戦でもあった。チュニジア指揮官の交代から、わずか四日。最大の武器は「継続性がない」ことからくる不確実性であったわけだが、二日か三日の準備で、新たな策をいくつも仕こめるはずもない。ロングキックで中盤をすっ飛ばし、日本が跳ね返したところをタイトに詰めるという作戦を、チュニジアはキックオフと同時に仕掛けてきたが、日本がやんわりと応戦しつつ、鎌田が早々に先制点を決めた時点であっさりと策は尽き、実質、開始４分で勝敗は決してしまった。

第二戦を前に、もはや古老のポジションとも言える長友がミーティングを開くことを要望し、カタール大会第二戦でコスタリカに敗北を喫した例を挙げ、チームメイトに油断なきよう強く注意を喚起したのだという。その効果もいかんなく発揮されていたのではないか。万全の準備をもって試合にのぞむ日本代表と、内側から壊れた状態のチュニジア代表との差は大きすぎるほど大きかった。チュニジアは２―０と点差が開いても、攻めてこなかった。胸に抱える闘志や怒りはたっぷりあっただろうに、それを燃焼させることができぬまま、為す術なく敗れ去った。

それにしても、いつの間に日本代表は数少ないチャンスを確実にものにするチームになったのだろう。

それこそ森保監督が現役だったオフト・ジャパンの時代から、代表について回った「決定力不足」のレッテル。シュートを打てども入らない。ならばシュートのチャンスを増やせばよい、などという「鳴かぬなら、鳴くまでいっぱい飼おうホトトギス」に近いアプローチを唱えていたのはつい最近のことではなかったか。それが左から、中央から、右から、あらゆるところから攻めを繰り出し、的確にチャンスを仕留め、ついにＷ杯での一試合における最多得点を記録するに至った。

完全にエースとして覚醒し、日本を勝利に導いた上田綺世。見事だった。

はじめて彼を代表戦で見たのは、２０１９年のコパ・アメリカだった。大会に招待された、発足一年に満たぬ森保ジャパンは東京五輪を目指すメンバー中心だったこともあり、初戦、チリ相手に０―４で粉砕される。スタメンだった上田は当時大学生。チャンスに絡むことはできるのだが、シュートに至るまでの力が残っていないプレーが多く、

「この選手が次代を担うのか」

とかなり懐疑的な印象を持った記憶がある。

それが、である。

一点目のロングシュートもすさまじかったが、二点目のヘディングが輪をかけてえげつなかった。あんなふんわりとコースを狙って、守備の存在を無力化させてしまう絶妙な場所にボールを落とすなんてできるものなのか。しかも、思いきり後方にジャンプしながらのヘディングだ。七年でここまで人は成長できるのだ、と過去の己の不明を恥じるばかりである。

守りでは冨安の復活がうれしい。

彼もまた、滅法ヘディングが強い男だ。冨安はほぼ１００％の確率で、ヘディングでの一対一の競り合いに勝ってしまう。それもこれも、ボールの落下点の見極めが異様に早いからだ。他の選手が空高くに浮き上がったボールを仰ぎ、少しずつ立ち位置を変えるなか、彼はすっと場所を定める。すると過たずそこへボールが落ちてくる。いちばんよい場所を先取りしているため、あとから寄せてきた相手に競り合いで負けることがない。きっと野球をやっても、冨安はフライボールの落下地点を即座に把握する能力を持った、超優秀な外野手になったはずである。いや、知りませんけど。

次戦はスウェーデンである。

オランダとスウェーデンの試合を見て、改めて認識したのが、堂安の守備力の高さだ。スウェーデン相手にガクポが好き放題に暴れまわっているのを目の当たりにして、彼を抑えきった堂安と久保の守備がいかに質の高いものだったかを思い知らされた。もっとも、オランダが相手ということもあっただろうが、スウェーデンは「堅守」の呼び名が高い割に、さほど中盤のチェックが厳しくない印象を受けた。チュニジアのほうが個々の選手の守備は厳しかったのではないか。

今大会、日本ほどバランスよく、コンパクトな守備陣形を９０分間真面目にキープできるチームは、ひいき目ではなく、他に存在していないように思われる。それはすなわち、ここまで徹底してチーム全員が参加する守備戦術を採用して試合に挑むタイプの国が他に見当たらない、という意味であり、それでいてチームの性格は攻撃的という、きわめて特異なサッカーを日本代表は体現しつつある。

次戦で注意したいのは、今大会の傾向とも言える、互いの呼吸が合わさってがっぷり四つに組む前、開始十分以内にするりと先制点が決まるパターンを喰らわないことだ。チュニジア戦では日本に転がりこんだこの先制点パターンを、次戦でスウェーデン相手に許さなければ、日本は２位でのグループリーグ通過を手堅く決められるはずだ。

その先、ベスト３２で立ち塞がる相手はブラジルか、それともモロッコか。万が一、スウェーデンに敗れ、かつ３位通過が認められた場合は、フランスが登場する可能性が高いらしい。「クジ運」という言葉だけで片づけられない、過酷すぎる運命だ。決勝トーナメントへ接続する際の仕組みに欠陥があるんじゃないか、と文句のひとつも言いたくなる。もっとも、選手が口にする「優勝」の二文字が、少しずつ重みを（まだ「現実味」とは書けない）増す感があるなか、

「まあ、優勝するためには、どのみち全員倒さないといけないしな」

と謎の開き直りマインドがわが内面に芽生えつつあることも事実である。

それくらい、今の日本代表チームならば、どんな相手でも五分の勝負に持ちこみ、あわよくばを狙えるサッカーをするのでは、という強さへの信頼感が芽生えている。

いざ、スウェーデン戦。さらにタフなチームへ仕上がるための９０分を世界に見せつけてほしい。

◆万城目 学（まきめ・まなぶ）１９７６年２月２７日、大阪市生まれ。５０歳。京大法学部卒。２年間の会社勤務を経て、０６年「鴨川ホルモー」でボイルドエッグズ新人賞を受賞し、デビュー。０７年「鹿男あをによし」、０９年「プリンセス・トヨトミ」など、ドラマ・映画化された小説多数。２４年「八月の御所グラウンド」で直木賞受賞。２４日には新刊「ホルモー燦燦」が発売される。