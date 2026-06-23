オーストリア代表のラングニック監督も絶賛

アルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、現地時間6月22日の北中米共催ワールドカップ（W杯）オーストリア代表戦で2ゴール。

W杯通算最多得点の新記録を達成した。オーストリアを率いる名将ラルフ・ラングニック監督は「別次元のレベルにいる選手」と語った。

初戦でアルゼンチンはFWリオネル・メッシのハットトリックによりアルジェリア代表に3-0で勝利した。ドイツのミロスラフ・クローゼによるW杯史上最多の通算16得点に並んだことでも大きな話題になっていた。そしてこのゲームでは前半立ち上がりにFWラウタロ・マルティネスが獲得したPKのキッカーに立ったが、まさかの枠外への失敗となった。

それでも前半38分、アルゼンチンは左サイドに展開するとDFファクンド・メディナのクロスをFWチアゴ・アルマダがスルーし、走り込んできたメッシが左足で合わせてラストパスを中央で合わせゴール。W杯通算17得点の新記録を達成した。さらに後半アディショナルタイムに、自身のシュートのこぼれ球を自ら蹴り込んで、自身が作った新記録を早くも更新して通算18ゴールに伸ばした。試合はアルゼンチンが2-0で勝利した。また、この日のゴールでW杯出場試合連続ゴールを6試合に伸ばし、これも最多タイになった。

オーストリアを率いるラングニック監督は、サッカー界で一大勢力になった飲料大手レッドブルが買収したクラブに共通のコンセプトを植え付けた存在であり、「ラングニック学校」とも呼ばれる中からはドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督など数多くの弟子を輩出している名将だ。

試合後の会見で「素晴らしいチームと天才を擁するチームの差ではないか」と問われた指揮官は「もし39歳の選手がW杯の序盤で1試合2ゴール、そして大会通算で5ゴールを決めるのであれば、それはやはり大きな違いになる。私たちは、彼が別次元のレベルにいる選手だということは分かっていた。そして今日、リオネル・メッシは自分が世界最高の選手の一人であること、あるいは最高の選手であることを改めて示した」と、メッシについて語った。

オーストリアは2試合を終え1勝1敗になり、最終戦ではアルジェリア代表と決勝トーナメント進出をかけて戦う。（FOOTBALL ZONE編集部）