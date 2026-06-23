オリックス・曽谷龍平投手（２５）が２２日、早期復帰を誓った。コンディショニングを最優先とし、２３日からのソフトバンク３連戦（みずほペイペイ）での先発を見送ることが決定。万全に近い状態で次回登板に備えることになった左腕は、率直な胸の内を明かした。

「一日でも早く戻りたい気持ちしかありません」。プロ４年目の今季は８試合で４勝３敗、防御率３・０８。１０日のヤクルト戦（京セラＤ）では自己最多の１２５球を投げ、９回を４失点で完投勝利を挙げた。先発陣ではエースの宮城、山下が肘の手術によって今季は不在。ローテの軸として期待されるだけに「他の人に譲っている情けなさを感じます」と唇をかんだ。

この日は大阪・舞洲の球団施設を訪問。「自分にできることをやるしかない」とストレッチなどで状態を確認した。常時１５０キロに迫る直球と、曲がりの大きな「ジェットコースタースライダー」で無双することが理想。一分一秒も無駄にしない。（南部 俊太）

〇…オリックス・田嶋が背水の陣を敷いた。６日の広島戦（マツダ）で４回を５失点と振るわず、翌７日からファームで調整を続けてきた左腕。コンディショニングを優先する曽谷に代わり、２４日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発予定だ。この日は大阪・舞洲で投手練習に参加。「やってやろう、と。ここからは１軍で最後までやる、というエネルギーがある。苦しいからこそ、なんとか貢献を」と並々ならぬ決意だった。