阪神・福島圭音（けいん）外野手（２４）が２２日、甲子園で指名練習に参加した。２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）で送球ミスにより懲罰交代となったことを受け、先発投手を除く休養日では異例となる守備特訓。和田ヘッドコーチ、筒井外野兼守備走塁チーフコーチ、田中内野守備走塁コーチが見守るなか１時間、懸命に打球を追った。

ＤｅＮＡ戦では７回無死から、度会の左前打を処理。二塁への送球がショートバウンドとなり、中野の後逸で二塁進塁を許していた。その後に交代を命じられ、試合後は悔し泣き。一夜明けたこの日は「昨日のプレーをどうしたら防げたのか、自分の動きがどうだったのかを確認して。もう起こらないように」とミスが起こった左翼の位置から二塁への送球を繰り返した。

２３年の育成ドラフト２位で入団し、今季は開幕直後に支配下登録。５月にはバント失敗やサインの見落としもあり、２軍降格していた。藤川監督は「猪突（ちょとつ）猛進型なので」と表現すると同時に「必ず克服できると思う」と細かいプレーを身につけることを要望。福島も練習後、筒井コーチに貪欲に助言を求めた。リーグ連覇には必要な戦力。ひと皮むけるチャンスだ。（藤田 芽生）