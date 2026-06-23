矢沢永吉、来年ツアーは48年ぶりの春開催「数年前からずっと考えていた」 4月から6月にかけて全国16公演
矢沢永吉が来年4月より全国ツアー『ゴールドラッシュ2027：矢沢永吉』を開催することが決定した。“春ツアー”としては48年ぶりとなる。
【ライブ写真多数】「7年ぶり、洋子と一緒に歌います！」矢沢永吉、親子共演のシーン
来年より、これまで秋冬に実施してきたツアーの時期を春へと移し、4月から6月にかけて全国16公演を行う予定。春のコンサートツアーは自身のバンド・Z's（ゼッツ）名義で2016年に開催しているが、矢沢永吉名義での開催は1979年の『The One Night Show 1979 CONCERT TOUR』以来、48年ぶりとなる。ツアースケジュールおよびチケット申し込みなどの詳細は、近日発表予定。
なお、ツアータイトルにも冠された『ゴールドラッシュ』は、1978年6月1日に発売された4枚目のアルバム。「時間よ止まれ」を収録した、矢沢の代表作のひとつとして知られている。
春ツアーへの移行が発表されたことで、恒例となっている年末の日本武道館公演の行方にも注目が集まる。
■矢沢永吉 コメント
ファンの皆さんこんにちは、矢沢永吉です。
いつも、ファンの皆さんの沢山の応援と気持ち、
心から感謝しています。
今まで毎年、街から街、本当にファンのみなさんと一緒に走って来ました。
数年前から自分なりにずっと考えていた事、
色々な意味で、暮れの秋冬ではなく、
4月〜6月頃に変えられないか…
もっと歌い続けたい！
海外の連中に負けたくない！そんな思いでいました。
そんな中ここにお伝え致します。
2027年最初の春ツアー、
やることとなりました！
頑張ります。
矢沢永吉
【ライブ写真多数】「7年ぶり、洋子と一緒に歌います！」矢沢永吉、親子共演のシーン
来年より、これまで秋冬に実施してきたツアーの時期を春へと移し、4月から6月にかけて全国16公演を行う予定。春のコンサートツアーは自身のバンド・Z's（ゼッツ）名義で2016年に開催しているが、矢沢永吉名義での開催は1979年の『The One Night Show 1979 CONCERT TOUR』以来、48年ぶりとなる。ツアースケジュールおよびチケット申し込みなどの詳細は、近日発表予定。
春ツアーへの移行が発表されたことで、恒例となっている年末の日本武道館公演の行方にも注目が集まる。
■矢沢永吉 コメント
ファンの皆さんこんにちは、矢沢永吉です。
いつも、ファンの皆さんの沢山の応援と気持ち、
心から感謝しています。
今まで毎年、街から街、本当にファンのみなさんと一緒に走って来ました。
数年前から自分なりにずっと考えていた事、
色々な意味で、暮れの秋冬ではなく、
4月〜6月頃に変えられないか…
もっと歌い続けたい！
海外の連中に負けたくない！そんな思いでいました。
そんな中ここにお伝え致します。
2027年最初の春ツアー、
やることとなりました！
頑張ります。
矢沢永吉