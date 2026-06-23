ブルーノ・マーズ、『THE MUSIC DAY』初歌唱決定 全国6都市12公演ドームツアーも発表【出演アーティスト一覧】
世界的アーティストのブルーノ・マーズが、7月4日に千葉・幕張メッセから生放送される日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』（後1：30〜後10：54）に出演することが23日、発表された。同番組初歌唱となる。
【写真】りくりゅうも！『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト
ブルーノ・マーズは、16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5000万人突破、24年には21世紀の海外アーティストとして初めて東京ドーム7連続公演ソールドアウトを達成するなど、常に音楽シーンの歴史を塗り替えてきた。
3年前に来日した際には、櫻井翔と対談して特別インタビューを同番組内で届けた。今回は、特別なステージを披露する。
さらに、27年１月より日本での史上最大級のドームツアーも決定。1月4日の愛知・バンテリンドームナゴヤを皮切りに1月28日の東京ドームまで日本全国6都市12公演のドームツアーを開催する。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超のアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、ブルーノ・マーズ、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
【写真】りくりゅうも！『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト
ブルーノ・マーズは、16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5000万人突破、24年には21世紀の海外アーティストとして初めて東京ドーム7連続公演ソールドアウトを達成するなど、常に音楽シーンの歴史を塗り替えてきた。
さらに、27年１月より日本での史上最大級のドームツアーも決定。1月4日の愛知・バンテリンドームナゴヤを皮切りに1月28日の東京ドームまで日本全国6都市12公演のドームツアーを開催する。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超のアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、ブルーノ・マーズ、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
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