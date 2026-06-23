元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男でタレントのMatt（31）が22日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。人気歌手と人気アイドルとの意外な交友関係を明かした。

今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。番組のラストに放送された「未公開トーク集」で、MCの櫻井翔からライバル視している人物について聞かれていた。

これに対し、Mattは「2人いて…」とし「北村匠海先生と（KEY TO LIT・猪狩）蒼弥くん」と明かした。猪狩との関係については「酔っ払って何度か電話したことあって」と明かし、スタジオは驚きに包まれた。

すると、電話を受けた側の猪狩が当時の惨状を暴露。「夜中の3時とか、寝てるのに…めっちゃ酔っ払って“何やってんだよ”“来いよ”みたいな。“もう寝るから行かない”って言うと“家どこだよ。教えろ。行くから”みたいな。めっちゃ怖い!だから、今日は会いたくなかった。怖いから」と必死に訴え、スタジオは大爆笑に包まれた。

櫻井が「つい声が聞きたくなっちゃうくらい好きなんでしょ?」とフォローを入れると、Mattは「そうなんですよ!相性良くて」と伝えた。続けて、北村について「たっくんは、プライベートで何度かお会いしてて」と良好な関係とした。

だが、北村も「とにかく生きるエネルギーがすごい。バイタリティーというか」と評しつつも、「僕も夜中に何度か連絡きたことあります」と苦笑いで告白。スタジオが三度笑いに包まれると、Mattは「3日前に送りました」と白状した。