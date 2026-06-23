【ダラス（米テキサス州）＝星聡】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日、米ダラスで１次リーグＪ組のアルゼンチン―オーストリア戦が行われ、アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）が２ゴールを挙げ、単独で歴代最多となるＷ杯通算１８得点とした。

メッシは０―０で迎えた前半の３８分頃、自らのパスを起点に攻め込み、左サイドのＤＦメディナからのクロスを左足で決めて先制点をマーク。さらに試合終了間際にはカウンターから、相手ゴール前のこぼれ球を蹴り込んだ。

メッシは２００６年ドイツ大会でＷ杯にデビューし、優勝した２２年カタール大会までに通算１３得点をマーク。今大会では、１６日の初戦・アルジェリア戦でハットトリック（１試合３得点）を達成し、ミロスラフ・クローゼ（独）と並んで歴代最多の通算１６得点としていた。

この日の試合はアルゼンチンがオーストリアに２―０で勝ち、２連勝とした。

アルゼンチン２―０オーストリア

めったに見られないＰＫ失敗も、次々と阻まれるシュートも、大記録達成の布石だったのだろう。アルゼンチンのメッシが２得点を挙げ、クローゼ（独）と１６点で並んでいた最多得点得点記録を塗り替え、長いＷ杯の歴史にまた一つ金字塔を打ち立てた。

開始早々、味方が倒されて得たＰＫのチャンス。いつも通りボールをセットし、いつも通りのフォームで左足を振ったように見えたが、狙い澄ましたシュートは右側に外れた。２０分頃に放ったシュートは相手ＧＫの好セーブにあい、３０分頃のシュートも相手ＤＦの必死のブロックに阻まれた。

並の選手であれば、「きょうはついていない」で終わりだろう。だがそこはメッシ。３８分、攻撃参加したＤＦメディナからのクロスに絶妙なタイミングで入り込み、相手ＧＫが反応した方向とは逆に流し込んだ。終了間際にもだめ押しの１点を決め、通算ゴール数を１８に伸ばし、仲間たちと抱き合って祝福し合った。

母国の英雄マラドーナでも成しえなかった連覇を目指す今大会も、注目を一身に集める。世代別代表から戦ってきた盟友のアグエロもディマリアも、代表にはもういない。だが、全てを勝ち得てきたメッシの表情は、充実感と喜びにあふれている。まずは１次リーグ突破を決めたアルゼンチン。生きる伝説は、今大会どんな物語を用意しているのだろうか。（星聡）