◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン 2―0 オーストリア（2026年6月22日 米国・ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、アルゼンチン（FIFAランキング1位）がオーストリア（同24位）を2―0で撃破。アルゼンチンのFWリオネル・メッシ（38）は2ゴールを決めてW杯通算18得点とし、最多記録を更新した。

メッシの快挙達成にネットは大盛り上がり。絶賛の声が多く上がる一方、Yahoo!のリアルタイム検索「アルマダ」がトレンド1位に急浮上。メッシの先制弾に絡んだ絶妙プレーに注目が集まった。

メッシは前半38分、DFメディナの左サイドからの折り返しにゴール正面へ走り込み、左足で蹴り込み先制ゴール。これがW杯最多得点記録を更新する通算17点目となった。

MFアルマダはDFメディナの折り返し反応するも絶妙なノールックスルーでボールに触れず。メッシのメモリアル弾を“演出”したとネットで話題に。「あまりに自然すぎるスルー」「なんでスルーできるのあれ」「メッシへの全幅の信頼がすごすぎる神スルー」「美しすぎる連係」と絶賛する声が多く上がっていた。