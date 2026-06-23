お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が22日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。アンガールズの田中卓志（50）との飲み会後の“恒例行事”について明かした。

今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。ゲームの合間のトークで、芸人バラエティ軍のリーダー・田中はチームメートの信子について「普段一緒に飲んだりしてる」とプライベートで交流があることを明かした。

その飲み会後に「必ず公園に行くんですよ。みんなで」と“恒例行事”があるという。信子は「エアキャッチボールをさせられる」と告白し、スタジオは笑いに包まれた。

実際に2人はスタジオでその「エアキャッチボール」を再現。信子が投げるフリをし、田中がボールを捕る動作を見せると、そのあまりにリアルで華麗な動きに、出演者たちからは「おぉー」「見える」「すごい」と驚きに包まれた。

周囲の称賛を浴び、田中が満足げな表情を浮かべる一方で、信子は「でも、これ…永遠にさせられるんですよ!」と不満をぶちまけた。これに田中は「言うなよ」と必死のツッコミを入れると、スタジオは再び大きな笑いに包まれた。