YSLがピンクとシルバーの輝きをまとった「ラブ ライト コレクション」を限定発売

「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」が、シルバーとピンクの輝きをまとった限定コレクション「ラブ ライト コレクション（LOVE LIGHT COLLECTION）」を発売する。8月12日から表参道フラッグシップ ブティック、公式オンライン ブティックで先行販売し、8月21日に全国で発売する。

【画像をもっと見る】

ラブ ライト コレクションは、アイコンアイテムや人気アイテムの限定色や人気色を特別仕様のパッケージで用意。今秋はエッジィなシルバーの輝きと内側からあふれ出すピンクの輝きをまとった、愛という名の光を表現したデザインだ。

ブランドを代表するアイシャドウパレット「クチュール ミニ クラッチ」（限定1色 1万1660円）からは、華やかな輝きを放つハニースパークル、じんわりとした血色感を宿すミュートピーチ、多幸感あふれるフレッシュなアプリコットコーラル、ぬくもりのあるココアブラウンを組み合わせた限定色「#826 ピーチ フラート」が登場。そのほか、インクで染めあげたような発色が持続するリキッドリップ「ザ インクス ヴィニルクリーム」（全2色 各7150円）から、多幸感あふれるピュアピンクの新色「#445 リングミーピンク」、エッセンシャルな血色ブラウンヌード「#610 ヌード チャンピオン」を展開。薄膜ハイカバーなクッションファンデーション「ラディアントタッチ グロウパクト」（全1色 1万2320円）」には、最も明るい肌色「B01」が登場する。

■イヴ・サンローラン・ボーテ：公式オンラインブティック