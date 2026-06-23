「日本のプリンス」25歳・中村敬斗の虜になる海外ファン続出 笑顔は「心を盗む大罪」…チュニジアからも祝福
チュニジア撃破で勝ち点4
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。中村敬斗が試合後にインスタグラムを更新すると、海外ファンからも歓喜の声が続出した。
中村はチュニジア戦で、鎌田大地の先制弾を見事にアシストした。W杯デビューとなったオランダ戦では先制ゴール。夢舞台で活躍し、ライトなファンにも注目度急上昇だ。インスタグラムのフォロワーは106万人を超えた。
チュニジア戦後、インスタグラムに「皆んなで勝ち取った勝利 応援ありがとうございました！」とつづり、5枚の写真を公開。カメラに向かってさわやかに微笑んでいる写真などで、海外ファンの心もつかんだ。
「とてもキュート！」
「負けてしまってとても悲しいけど、チュニジアからおめでとうを送ります」
「Kawaiiii」
「この笑顔は“心を盗む大罪”を犯したようなもの」
「私たちの日本のプリンス」
「あなたの笑顔は周りのすべてを明るくする」
「フォロワー100万人おめでとう、ケイト・ナカムラ。2年前にフォローしたときは30万人ちょっとだったのに……」
日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。
（THE ANSWER編集部）