チュニジア撃破で勝ち点4

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。中村敬斗が試合後にインスタグラムを更新すると、海外ファンからも歓喜の声が続出した。

中村はチュニジア戦で、鎌田大地の先制弾を見事にアシストした。W杯デビューとなったオランダ戦では先制ゴール。夢舞台で活躍し、ライトなファンにも注目度急上昇だ。インスタグラムのフォロワーは106万人を超えた。

チュニジア戦後、インスタグラムに「皆んなで勝ち取った勝利 応援ありがとうございました！」とつづり、5枚の写真を公開。カメラに向かってさわやかに微笑んでいる写真などで、海外ファンの心もつかんだ。

「とてもキュート！」

「負けてしまってとても悲しいけど、チュニジアからおめでとうを送ります」

「Kawaiiii」

「この笑顔は“心を盗む大罪”を犯したようなもの」

「私たちの日本のプリンス」

「あなたの笑顔は周りのすべてを明るくする」

「フォロワー100万人おめでとう、ケイト・ナカムラ。2年前にフォローしたときは30万人ちょっとだったのに……」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）