米音楽業界の大物プロデューサーでジャニス・ジョプリン、ブルース・スプリングスティーン、ホイットニー・ヒューストンらを発掘し育て上げたクライブ・デービスさんが２２日（日本時間２３日）、米ニューヨーク州マンハッタンの自宅で死去した。享年９４。代理人が米メディアに声明を発表した。

声明によると「家族や愛する人々に囲まれ、加齢に伴う病気で安らかに息を引き取った」としている。デービスさんは最近、上気道感染症で入院していた。

１９３２年４月４日、米ニューヨーク州ブルックリン生まれのデービスさんは弁護士として６０年にコロンビアレコードに入社。ボブ・ディランの契約を再交渉する手腕などが認められ、６７年に社長に就任した。その後でアリスタ・レコードの創設者兼社長を務め、Ｊレコードを設立。直近では、ソニー・ミュージックエンタテインメントのチーフ・クリエイティブ・オフィサーを務めていた。

アリスタ・レコード時代にニューヨークのナイトクラブで歌っていた当時１９歳だったホイットニー・ヒューストンを見いだし、スターに。ほかにもビリー・ジョエル、シカゴ、ピンク・フロイド、アース・ウィンド・アンド・ファイアー、エアロスミスなどスターを発掘した。

プロデューサーとして２０００年にサンタナのアルバム「スーパーナチュラル」でグラミー賞最優秀アルバム賞と最優秀ロックアルバム賞、０６年にはケリー・クラークソンのアルバム「ブレイクアウェイ」で同最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞、０９年にはジェニファー・ハドソンのアルバム「ジェニファー・ハドソン」で最優秀Ｒ＆Ｂアルバム賞などグラミー賞を４度受賞したほか、多くのアーティストのノミネートや受賞にも貢献した。また、２０００年にはグラミー賞理事会賞、２００９年には大統領功労賞を受賞している。