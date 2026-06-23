22日にチーム練習を実施

日本代表は現地時間6月22日、北中米ワールドカップ（W杯）のベースキャンプ地アメリカ・ナッシュビルで練習を実施した。

25日の第3戦・スウェーデン戦に向けて取材に応じたDF長友佑都は「（ベンチが）一緒になって戦っている。日本は実質12人で戦っていると思います」とチームワークを絶賛した。

チュニジア戦翌日はホテルでのリカバーとなり、22日にはグラウンドでの練習を再開。オランダ戦の負傷でチュニジア戦を欠場したMF久保建英は練習には参加しなかったが、練習前の集合写真の撮影には姿を現した。また同じくチュニジア戦を体調不良で欠場したFW町野修斗は、別メニューで調整した。

2戦目のチュニジア戦は4-0で快勝。「緊張感もそうだし、ワールドカップの雰囲気にも慣れてきて、非常にチームが良い状態。このチームに今アドバイスする必要がないぐらい、今、本当にまとまっている。団結してるなと思います」とチームの雰囲気を絶賛した。

試合中もベンチ全体で声を出し、出ている選手と一体になって鼓舞している。「オランダ戦で彰吾（谷口）から言われましたけど、ベンチを見ていたら強くなれると言われたんですよ。それぐらい一緒に戦っている。やっぱりこれだけプレッシャーがかかると、ミスをしたらどうしようとか、怖さが出てくる瞬間ってたくさんある。そういう時にベンチを見て強くなれるとか、自分は孤独じゃないと思えると、より積極的なパフォーマンスが、前に向けるようなプレーをでき始める」と力説した。

自身もまだ出場機会こそないが、誰よりも熱く戦っている。「モチベーションは誰よりも高いですよ。そのために4年間やってきたんで。一緒に戦っているし、相手の選手がサイドにいる時は相当な声で圧をかけています。みなさんには聞こえないと思いますけど、そのぐらい（ベンチは）一緒になって戦っている。なので、日本は実質12人で戦っていますよ」と語った。

だがチュニジア戦では熱くなりすぎて主審から注意を受ける場面もあったという。「もう始まって2分ぐらいで注意されたんで。うわ、きついと思って（笑）。一応、うまくやっていたんですけど、審判とコミュニケーションをとって」と裏話を明かした。（FOOTBALL ZONE編集部）