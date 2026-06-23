初戦から人生が変わった選手がいる。ノルウェー代表のDFレオ・エスティゴール（26＝ジェノア）は、途中出場から3分後に国際Aマッチ2点目にしてW杯初得点を決めた16日の初戦イラク戦後、父になった。

19日、パートナーの第1子となる息子の出産をビデオ通話で見守った。同国協会が公開したSNSなどでは「すっかり疲れ切ってしまったが、本当に最高の瞬間だった。間違いなく人生でこれまでに経験した中で最高の出来事」と感慨に浸った。

そんな“家族水入らず”の時間は誕生直後、初戦から2発と早速怪物ぶりを見せたハーランド、ベルゲ、ストランドラーセンらが宿舎の部屋に飛び込んできて遮られたという。チームの仲の良さも、ハートフルな話題とともに報じられた。

イラク戦ではヘディングでのゴール後に、愛息の名前の頭文字とみられる「A」のポーズを披露。特別な力を手にした守備の切り札は、“育休返上”で同国28年ぶりの夢舞台を走り抜ける。

◇レオ・エスティゴール 1999年11月28日生まれ、ノルウェーのモルデ出身の26歳。地元のモルデFKでプロデビューし、ブライトン、ザンクトパウリ、ナポリなどを経て25年夏にレンヌからジェノアに期限付き移籍で加入し、今年1月に完全移籍。国際Aマッチ39試合2得点。1メートル83、81キロ。