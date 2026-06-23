◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表はチュニジア戦後のリカバリー調整から一夜明けた22日（日本時間23日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で全体練習を再開した。25日（同26日）に1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦（米ダラス）に臨む。

左膝負傷のためチュニジア戦に同行しなかったMF久保建英（レアル・ソシエダード）は練習前の記念撮影に参加。リハビリを開始した数日前よりもしっかりとした足取りだったものの練習には加わらず、その後は室内でリハビリを行った。チュニジア戦の先発メンバーがロンド（鳥かご）とジョギングを終えて引き上げると、入れ替わるようにピッチに登場。歩いては少し走るという、ジョギングの一歩手前のような形で調整を続けた。

関係者によると、久保は順調に回復すれば8強入りを懸けた来月4〜7日の決勝トーナメント2回戦でプレーできる見通しという。レアル・ソシエダードのスポーツディレクターを務めるエリック・ブレトス氏も「それほど深刻ではない。W杯期間中に再びプレーできる可能性は十分にある」と明かしていた。