歴代最多得点記録更新のメッシが２ゴール！ アルゼンチンがオーストリアを２−０で下してGS連勝【W杯】
現地６月22日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第２節（J組）で、アルゼンチン代表とオーストリア代表がダラス・スタジアムで対戦した。
前回大会王者のアルゼンチンは、開始早々にチャンスを迎える。４分、ラウタロがペナルティエリア内で倒されて、VARのチェックの末にPKを獲得。しかし、キッカーを務めたメッシがゴール右に外してしまい、得点には至らず。
その後は拮抗した展開が続いたなか、アルゼンチンが38分に先制する。ドリブルで前線に持ち上がったアルマダからのパスを左サイドで受けたメディナがクロスを供給。これをメッシが左足ダイレクトで合わせて、シュートを流し込んだ。メッシはこれでＷ杯通算ゴール数を17とし、歴代最多得点記録を塗り替えた。
ビハインドを負ったオーストリアは、いくつか敵陣ゴール前に迫るシーンを作るも、相手の守備を崩しきれず。このままアルゼンチンの１点リードで前半を終える。
迎えた後半、オーストリアが反撃を試みる。55分、ボックス手前で得たFKをザビッツァーが直接狙うが、相手GKに阻まれる。さらに67分には、ザビッツァーのクロスにグレゴリチュが頭で合わせるも、枠を捉えられない。
対するアルゼンチンは73分、メッシの左CKにニコラス・ゴンサレスがヘッドで合わせるが、ゴール右に外れる。それでも90＋５分に追加点を奪取。ボックス内でパレデスのパスを受けたメッシが左足のシュート。これは相手に弾かれるも、こぼれ球をねじ込んだ。
このまま２−０で試合は終了。初戦のアルジェリア戦（３−０）に続いて勝利したアルゼンチンは２連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】流石の決定力！ Ｗ杯の歴代最多得点記録を塗り替えたメッシの２G！
前回大会王者のアルゼンチンは、開始早々にチャンスを迎える。４分、ラウタロがペナルティエリア内で倒されて、VARのチェックの末にPKを獲得。しかし、キッカーを務めたメッシがゴール右に外してしまい、得点には至らず。
その後は拮抗した展開が続いたなか、アルゼンチンが38分に先制する。ドリブルで前線に持ち上がったアルマダからのパスを左サイドで受けたメディナがクロスを供給。これをメッシが左足ダイレクトで合わせて、シュートを流し込んだ。メッシはこれでＷ杯通算ゴール数を17とし、歴代最多得点記録を塗り替えた。
迎えた後半、オーストリアが反撃を試みる。55分、ボックス手前で得たFKをザビッツァーが直接狙うが、相手GKに阻まれる。さらに67分には、ザビッツァーのクロスにグレゴリチュが頭で合わせるも、枠を捉えられない。
対するアルゼンチンは73分、メッシの左CKにニコラス・ゴンサレスがヘッドで合わせるが、ゴール右に外れる。それでも90＋５分に追加点を奪取。ボックス内でパレデスのパスを受けたメッシが左足のシュート。これは相手に弾かれるも、こぼれ球をねじ込んだ。
このまま２−０で試合は終了。初戦のアルジェリア戦（３−０）に続いて勝利したアルゼンチンは２連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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