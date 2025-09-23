東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（37）が22日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。かつて卓球バーで開催された「アスリート会」に参加した人気アイドルの粋な計らいを明かした。

今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。ゲームの合間のトーク中、「感謝している人」について話題が及ぶと、アイドル俳優軍のリーダーを務めるSixTONESの「水谷さんも感謝したい人がいるみたいなことを…」と振った。

これを受けて、水谷氏は「実は僕、櫻井さんに言いたいことがあって」と切り出した。かつて卓球バーで「アスリート会」を行った際に櫻井も参加してくれたことに感謝。さらに「しかも、みんなの分をごちそうしてくださって。スマートに帰っていったのが本当に…」と明かし、スタジオは驚きに包まれた。

10年前に行われた当時の「アスリート会」について、櫻井は「その会、マジでエグくて…すごいアスリート…」と、吉田沙保里さんや宮里藍さんなど豪華すぎる顔ぶれに圧倒されたことを告白。驚きはメンバーだけでなく「ガラッと開けたら卓球やってる。すごい面々が。すごい面々がやっている中、メダルを獲った水谷さんがポイントをめくってた」と、水谷氏が審判役だったことに衝撃を受けたことを振り返ってスタジオを笑わせた。