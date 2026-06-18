◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦 アルゼンチン２―０オーストリア（２２日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】２８年ぶり８度目出場のオーストリア（ＦＩＦＡランク２４位）は、前回大会覇者のアルゼンチン（同１位）に０―２で敗れた。

前半３８分、自陣右サイドのクロスからＦＷメッシに先制点を奪われた。後半アディショナルタイム３分には、ＭＦザビツァーのＦＫから途中出場のＦＷウィマーが放ったヘディングシュートはゴールのわずか左へ。直後の同５分に再びメッシに追加点を決められ、完封負けした。オーストリアはＷ杯３１戦目で初の無得点だった。

初戦はヨルダンを３―１で下し、Ｗ杯で３６年ぶりの白星を飾った。第２戦は前回大会覇者に黒星。３位に入った１９５４年以来、７２年ぶりの決勝トーナメント進出に向けて第３戦のアルジェリア戦に臨む。

◆オーストリア（７大会ぶり８度目） ＦＩＦＡランク２４位。Ｗ杯最高成績は１９５４年の３位。欧州選手権の最高成績は２０２０年、２４年の１６強。２２年からドイツ出身のラルフ・ラングニック監督（６７）が率いる。主な選手はＤＦアラバ（Ｒマドリード）、ＭＦザビツァー（ドルトムント）。欧州予選は６勝１分け１敗で通過。首都ウィーン。人口約９２０万人。