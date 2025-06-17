米大リーグ（ＭＬＢ）は２２日（日本時間２３日）、オールスター戦（７月１４日、フィラデルフィア）ファン投票の第２回中間発表。ドジャースの大谷翔平が２３１万７３５票で、２９本塁打でホームランダービーで独走するシュワバー（フィリーズ＝１５４万２０２票）に大きく遅れをとっているにもかかわらず、投手としての期待を込めてか両リーグのトップに立っている。ア・リーグ最多はブルージェイズのＥ・クレメントが二塁手部門で２０５万４１３０票。

日本人選手ではブルージェイズの岡本和真がア・リーグ三塁手部門で１２８万２８８４票票でカミネロ（レイズ）に約３万票に急接近。また、負傷者リスト入りしていながら２０本塁打を放っているホワイトソックスの村上宗隆がア・リーグ一塁手で７万１０６５票でゲレロ（ブルージェイズ）、ライス（ヤンキース）に次いで３位につけている。

ＭＬＢのオールスター戦は例年通り、スタメン野手を決めるために実施。投手はされるファン投票。投手はファン投票の対象外のため、ＭＬＢ機構推薦などで出場選手が決まる。

投票は１次投票と最終投票にの２段階に分けて行われる。１次投票では、ポジションにかかわらずリーグ最多得票の１人のみが、最終投票に進まずして、スタメン出場が決定。１次投票の各ポジション上位２人（外野は６人、１次投票の全体トップの選手のポジションは実施されない）が最終投票に進んで決選投票が行われ（１次投票の得票数は持ち越されない）、スタメン野手が決まる。

１次投票は現地２５日まで。同日中にＭＬＢネットワークの番組内で結果が発表される。同２９日から最終投票が始まって、７月２日まで行われ、同４日にＦＯＸスポーツでスタメンが決まった選手および、全出場選手を発表するという。

大谷はエンゼルス時代の２０２１年から５年連続でファン投票でオールスターに選出されて、スタメン出場している。昨季は大谷のほか、山本由伸（ともにドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）と３人の日本人選手が選出された。