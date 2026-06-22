◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン 2―0 オーストリア（2026年6月22日 米国・ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、アルゼンチン（FIFAランキング1位）がオーストリア（同24位）を2―0で撃破。アルゼンチンのFWリオネル・メッシ（38）は2ゴールを決めてW杯通算18得点とし、最多記録を更新した。

メッシは前半38分、DFメディナの左からの折り返しに走り込んで左足を合わせ、ゴール左隅を打ち抜いた。開始9分にはFWのLa・マルティネスが倒されて得たPKを右に外して失敗していたが、自ら挽回。さらに後半アディショナルタイムにも2点目を挙げた。24日に控える39歳の誕生日を前祝いする2発でチームを2連勝に導き、2連覇を狙う王者は順当に1次リーグ突破を決めた。

6大会連続出場のメッシは16日に行われたアルジェリアとの1次リーグ第1戦で自身W杯初のハットトリックを達成。通算16点としてクローゼ（ドイツ）が持つ最多得点記録に並び、この日の1点目で単独最多に浮上した。

また、メッシは前回2022年カタール大会決勝トーナメント1回戦オーストラリア戦から続いていた連続試合ゴールを最多記録に並ぶ6試合に伸ばした。これまでに1958年スウェーデン大会のフォンテーヌ（フランス）と70年メキシコ大会のジャイルジーニョ（ブラジル）しか達成したことはなく、メッシは3人目の選手になった。27日に行われるヨルダンとの第3戦で新記録を目指すことになる。メッシは自身が持つW杯最多出場記録を28試合に伸ばした。