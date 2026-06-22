◇W杯1次リーグJ組第2戦 オーストリア0―2アルゼンチン（2026年6月22日 アーリントン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグJ組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、オーストリア（FIFAランク21位）が前回王者アルゼンチン（同1位）に0―2と敗戦。開幕2連勝とはならず1勝1敗の勝ち点3。決勝トーナメント進出の行方はアルジェリア（同29位）との第3戦までもつれることになった。

白星発進のオーストリアは第2戦で前回王者の強敵アルゼンチンと激突。先発メンバーは第1戦から3人を変更。FWグレゴリッチ（アウクスブルク）、MFワナー（PSV）、DFダンソ（トットナム）が新たにスタメン起用された。

試合は開始早々にPKを献上。いきなりピンチを迎えたがFWメッシ（マイアミ）のシュートが外れ無失点。しかし、その後も押し込まれる展開が続くと前半32分、鮮やかな連係から最後はFWメッシに決められ失点。先制を許してしまった。

追いかけるオーストリアは後半23分、FWアルナウトビッチ（レッドスター）らを投入。それでも相手守備陣を最後まで崩せず無得点。終了間際には再びFWメッシに決められ今大会初黒星。決勝トーナメント進出決定はお預け。1次リーグ最終戦となる第3戦では27日（日本時間28日）にアルジェリアと対戦する。