Number_i「雪肌精」新CM登場でうるおい＆透明感チャージ 神宮寺勇太プロデュース楽曲「Supa Bro」起用
【モデルプレス＝2026/06/23】Number_iが出演する、グローバルスキンケアブランド「雪肌精」の新CM「冷やし雪肌精で涼感美白」篇が6月26日より全国で放映される。
【写真】Number_i、楽曲「Supa Bro」が起用された新CM
Number_iが出演する「雪肌精」の夏シーズンのCMは、2025年の夏の「夏の肌に、つめたい愛を。」篇に続き、今回で2回目。この夏も、「肌に、冷たい夏がきた―冷やし雪肌精で涼感美白―」をテーマとした新CMが登場する。
Number_iは「今回は、2回目の“冷やし雪肌精”のCMということで、僕たちがよりリアルに楽しむ“冷やし雪肌精”をお見せできた」とコメント。今夏のCMでは、真夏の日差しのもと、うだるような暑さと乾きを全身で感じる3人が、冷蔵庫からキンキンに冷えた化粧水とマルチジェルを手に取る【リアルな夏のスキンケアシーン】を描いている。猛暑の中、3人の肌が【過酷な夏のダメージに負けない“冷やし雪肌精”の冷たいうるおいを欲するさま】はとても印象的だ。
また、平野は「自分の肌が、“冷やし雪肌精”をゴクゴク飲み干すような心地よさと満足感が伝わるように」と意識して撮影に臨んだという。乾いて熱くほてった3人の表情から、“涼感美白”をした後に、すっと冷たいうるおいとみずみずしさが心にまで浸透していくようなリフレッシュ感と、透明感あふれるクールで涼やかな表情への移り変わりも見どころとなっている。
さらに、今回のCMでも、神宮寺勇太がプロデュースした新たな楽曲「Supa Bro」（3rd Single「3XL」収録）をタイアップに起用。夏の気だるい暑さの浮遊感やスキンケアで心地よくリラックスするムードとリンクし、いつの間にか虜になってしまうチルなグルーヴ感も見どころとなっている。（modelpress編集部）
― 過酷な夏のダメージに負けず、快適に過ごす秘訣を教えてください。
神宮寺：暑いですからね、日本の夏は。
平野：年々温度も上がっている気がするしね。何かあります？
神宮寺：1日の疲れはその日のうちにとった方がいいので、夏だとシャワーだけの人も多いと思うんですが、お風呂にしっかり入って一度リセットするのが大事なんじゃないかなと思いますね。
岸：かなり大事だね。
神宮寺：湯船に、ぜひ浸かってください。夏でもね。
平野：ですね。俺もけっこうサウナに行ったりするから、それがリフレッシュできてすごく気持ちいいので、ぜひ皆さんも試してみてください。岸くんは？
岸：それでいうと、自分は基本的にあまりこだわりはないですけど、臨機応変に過ごしているかな。
神宮寺：臨機応変にね（笑）。
平野：何かあるんですか（笑）？
岸：氷とか噛んじゃったりします。氷を食べたりします。
神宮寺：（笑）！でも、本当は体はあまり冷やさない方がいいんですよ。中から冷やしすぎると腸にもよくないので、適度に、という感じですね。あと、冷房はどうですか？つけますか？
平野：冷房つけちゃうね。
神宮寺：でも、長時間当たりすぎるのはよくないからね。紫耀は特に乾燥肌だって言ってるじゃないですか。そのあたりは気をつけてる？
平野：そうなんです。すごく乾燥肌なんですよ。だから、夏は紫外線と冷房のダブルパンチで乾燥が来るので、乾いたなと感じる前に早めにしっかり保湿したり、化粧水を肌にゴクゴク飲ませるように使ったりしていますね。
神宮寺：めっちゃ大事！
岸：いやーびっくりした。2人はやっぱり意識が高いなっていうか。神宮寺さんは女優さんですか？って思いました。いい意味でね。
神宮寺：それでいうと違います（笑）。女優さんではないです（笑）。
岸：それは知ってますよ（笑）。分かりやすい例えとしてね。すみません（笑）。
― 暑い夏、冷蔵庫や冷凍庫にマストで入れているものを教えてください。
平野：お風呂上がりやサウナ後のアイスがすごく好きなので、アイスはけっこう入ってますね。あとお茶系。ルイボスティーとかも好きです。神宮寺はある？
神宮寺：冷やす枕みたいなの、あるじゃん。
平野：持ってる！
岸：気持ちいいね！
神宮寺：俺、あれをけっこう使うかもしれない。夏は。
平野：俺、あれ3つ入れてる（笑）！
神宮寺：3つも？ストックしてるんだね（笑）。僕は寝つきがよくなる気がして、首の後ろとか冷やしてます。
平野：女優さんですか（笑）？
神宮寺：それでいうと、女優さんじゃないです（笑）。岸くんはやったことあります？
岸：気持ちよさそうだよね。夏は特にね。分かる。ただ、僕は冷凍庫にこの「雪肌精」のマルチジェルを入れてます！
平野：え、なんかずるくない？その答え（笑）。俺ら、アイスと枕ですよ。
岸：いやいや、真剣に答えさせてください（笑）。
神宮寺：岸くんは、このマルチジェルを入れてると。
岸：そう。冷えたのが、お風呂上がりとか本当に気持ちいいし、日焼けした後の肌ケアにも最高です。
平野：いやいや、それで言ったら、“冷やし雪肌精”は俺もちゃんと入れてますよ！冷蔵庫に。マルチジェルは本当に気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。本当にしっとりするし、肌にピタッ！て感じがする。
岸：ね。心までうるおう感じだよね。リフレッシュになるというか、冷たさと気持ちよさで。
神宮寺：内面からもいけるっていうね。
平野：あるあるだけどさ、自分はちゃんと冷蔵庫にVIP席みたいなのを用意してある。“冷やし雪肌精”の！
岸：“冷やし雪肌精”の特別ゾーンね。
神宮寺：僕も冷凍庫にVIP席用意します、マルチジェルの。
平野：まだされてないの（笑）？
神宮寺：VIP席はまだ用意できていないので（笑）。
岸：しなきゃダメです。
神宮寺：はい（笑）。ぜひVIPルームを。作っておきます（笑）。
平野：冷蔵庫にルームとかない（笑）！
岸：ということで、まとめると、Number_iの冷蔵庫には“冷やし雪肌精”が入っています！ということで、今年の夏は皆さんもぜひ、普通の席でもいいので（笑）、“冷やし雪肌精”をスタンバイしてみてください！
― 今年の夏、大切な人にお中元を贈るなら？Number_iのおすすめは？
岸：難しい〜。
平野：贈ったことある？
神宮寺：あります、あります。
平野：何を贈ったの？
神宮寺：夏だからそうめんとか。普段スーパーでは買わないような、ちょっといいものを贈ったり。
平野：俺、もらったことないから分からないけど、フルーツとかもイメージあるね。
神宮寺：いいですよね、お中元って。日頃の感謝を改めて伝えられるというか。
平野：そうね。僕はやったことがないからこそ、初めてのお中元はスペシャルなことをしたいなって。スタンダードじゃないもので。
神宮寺：何ですか？
岸：なになに？
平野：…思いつきました！“冷やし雪肌精”をお中元として。
岸：なるほど！それは嬉しいよ。
平野：これ、けっこう斬新じゃないですか？流行りそうというか。夏に絶対おすすめだし、すごくスペシャルな感じがある。
岸：いいアイデア！
神宮寺：暑いですからね、夏は。年々暑くなっているから、このひんやり冷たいスキンケアでリフレッシュしてください！って贈るのがいいと思います。
平野：ですね。これは名案が出ましたね！皆さんもぜひ、“冷やし雪肌精”のお中元をこれからのスタンダードにしてみてください！
岸：お願いします！
神宮寺：お願いいたします！
3人：今年の夏も、僕たちNumber_iと一緒に、「冷やし雪肌精で涼感美白」をぜひ！
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【写真】Number_i、楽曲「Supa Bro」が起用された新CM
◆Number_i、楽曲「Supa Bro」がCMソングに
Number_iが出演する「雪肌精」の夏シーズンのCMは、2025年の夏の「夏の肌に、つめたい愛を。」篇に続き、今回で2回目。この夏も、「肌に、冷たい夏がきた―冷やし雪肌精で涼感美白―」をテーマとした新CMが登場する。
また、平野は「自分の肌が、“冷やし雪肌精”をゴクゴク飲み干すような心地よさと満足感が伝わるように」と意識して撮影に臨んだという。乾いて熱くほてった3人の表情から、“涼感美白”をした後に、すっと冷たいうるおいとみずみずしさが心にまで浸透していくようなリフレッシュ感と、透明感あふれるクールで涼やかな表情への移り変わりも見どころとなっている。
さらに、今回のCMでも、神宮寺勇太がプロデュースした新たな楽曲「Supa Bro」（3rd Single「3XL」収録）をタイアップに起用。夏の気だるい暑さの浮遊感やスキンケアで心地よくリラックスするムードとリンクし、いつの間にか虜になってしまうチルなグルーヴ感も見どころとなっている。（modelpress編集部）
◆Number_iインタビュー（※一部抜粋）
― 過酷な夏のダメージに負けず、快適に過ごす秘訣を教えてください。
神宮寺：暑いですからね、日本の夏は。
平野：年々温度も上がっている気がするしね。何かあります？
神宮寺：1日の疲れはその日のうちにとった方がいいので、夏だとシャワーだけの人も多いと思うんですが、お風呂にしっかり入って一度リセットするのが大事なんじゃないかなと思いますね。
岸：かなり大事だね。
神宮寺：湯船に、ぜひ浸かってください。夏でもね。
平野：ですね。俺もけっこうサウナに行ったりするから、それがリフレッシュできてすごく気持ちいいので、ぜひ皆さんも試してみてください。岸くんは？
岸：それでいうと、自分は基本的にあまりこだわりはないですけど、臨機応変に過ごしているかな。
神宮寺：臨機応変にね（笑）。
平野：何かあるんですか（笑）？
岸：氷とか噛んじゃったりします。氷を食べたりします。
神宮寺：（笑）！でも、本当は体はあまり冷やさない方がいいんですよ。中から冷やしすぎると腸にもよくないので、適度に、という感じですね。あと、冷房はどうですか？つけますか？
平野：冷房つけちゃうね。
神宮寺：でも、長時間当たりすぎるのはよくないからね。紫耀は特に乾燥肌だって言ってるじゃないですか。そのあたりは気をつけてる？
平野：そうなんです。すごく乾燥肌なんですよ。だから、夏は紫外線と冷房のダブルパンチで乾燥が来るので、乾いたなと感じる前に早めにしっかり保湿したり、化粧水を肌にゴクゴク飲ませるように使ったりしていますね。
神宮寺：めっちゃ大事！
岸：いやーびっくりした。2人はやっぱり意識が高いなっていうか。神宮寺さんは女優さんですか？って思いました。いい意味でね。
神宮寺：それでいうと違います（笑）。女優さんではないです（笑）。
岸：それは知ってますよ（笑）。分かりやすい例えとしてね。すみません（笑）。
― 暑い夏、冷蔵庫や冷凍庫にマストで入れているものを教えてください。
平野：お風呂上がりやサウナ後のアイスがすごく好きなので、アイスはけっこう入ってますね。あとお茶系。ルイボスティーとかも好きです。神宮寺はある？
神宮寺：冷やす枕みたいなの、あるじゃん。
平野：持ってる！
岸：気持ちいいね！
神宮寺：俺、あれをけっこう使うかもしれない。夏は。
平野：俺、あれ3つ入れてる（笑）！
神宮寺：3つも？ストックしてるんだね（笑）。僕は寝つきがよくなる気がして、首の後ろとか冷やしてます。
平野：女優さんですか（笑）？
神宮寺：それでいうと、女優さんじゃないです（笑）。岸くんはやったことあります？
岸：気持ちよさそうだよね。夏は特にね。分かる。ただ、僕は冷凍庫にこの「雪肌精」のマルチジェルを入れてます！
平野：え、なんかずるくない？その答え（笑）。俺ら、アイスと枕ですよ。
岸：いやいや、真剣に答えさせてください（笑）。
神宮寺：岸くんは、このマルチジェルを入れてると。
岸：そう。冷えたのが、お風呂上がりとか本当に気持ちいいし、日焼けした後の肌ケアにも最高です。
平野：いやいや、それで言ったら、“冷やし雪肌精”は俺もちゃんと入れてますよ！冷蔵庫に。マルチジェルは本当に気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。本当にしっとりするし、肌にピタッ！て感じがする。
岸：ね。心までうるおう感じだよね。リフレッシュになるというか、冷たさと気持ちよさで。
神宮寺：内面からもいけるっていうね。
平野：あるあるだけどさ、自分はちゃんと冷蔵庫にVIP席みたいなのを用意してある。“冷やし雪肌精”の！
岸：“冷やし雪肌精”の特別ゾーンね。
神宮寺：僕も冷凍庫にVIP席用意します、マルチジェルの。
平野：まだされてないの（笑）？
神宮寺：VIP席はまだ用意できていないので（笑）。
岸：しなきゃダメです。
神宮寺：はい（笑）。ぜひVIPルームを。作っておきます（笑）。
平野：冷蔵庫にルームとかない（笑）！
岸：ということで、まとめると、Number_iの冷蔵庫には“冷やし雪肌精”が入っています！ということで、今年の夏は皆さんもぜひ、普通の席でもいいので（笑）、“冷やし雪肌精”をスタンバイしてみてください！
― 今年の夏、大切な人にお中元を贈るなら？Number_iのおすすめは？
岸：難しい〜。
平野：贈ったことある？
神宮寺：あります、あります。
平野：何を贈ったの？
神宮寺：夏だからそうめんとか。普段スーパーでは買わないような、ちょっといいものを贈ったり。
平野：俺、もらったことないから分からないけど、フルーツとかもイメージあるね。
神宮寺：いいですよね、お中元って。日頃の感謝を改めて伝えられるというか。
平野：そうね。僕はやったことがないからこそ、初めてのお中元はスペシャルなことをしたいなって。スタンダードじゃないもので。
神宮寺：何ですか？
岸：なになに？
平野：…思いつきました！“冷やし雪肌精”をお中元として。
岸：なるほど！それは嬉しいよ。
平野：これ、けっこう斬新じゃないですか？流行りそうというか。夏に絶対おすすめだし、すごくスペシャルな感じがある。
岸：いいアイデア！
神宮寺：暑いですからね、夏は。年々暑くなっているから、このひんやり冷たいスキンケアでリフレッシュしてください！って贈るのがいいと思います。
平野：ですね。これは名案が出ましたね！皆さんもぜひ、“冷やし雪肌精”のお中元をこれからのスタンダードにしてみてください！
岸：お願いします！
神宮寺：お願いいたします！
3人：今年の夏も、僕たちNumber_iと一緒に、「冷やし雪肌精で涼感美白」をぜひ！
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