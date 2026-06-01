◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦 アルゼンチン２―０オーストリア（２２日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位で前回覇者のアルゼンチンは、同２４位のオーストリアと対戦し、２―０で下した。２連勝で１次リーグ突破を決め、この後のヨルダン―アルジェリアの結果次第で１位通過も決定する。

前半３８分、ＤＦメディナからの折り返しをＦＷメッシが左足でゴール左に流し込み、２戦連発となるゴールで先制。初戦のアルジェリア戦で最年長ハットトリックを達成していたメッシはＷ杯通算得点を１７に伸ばし、元ドイツ代表ＦＷクローゼ（１６点）を抜いて単独トップに躍り出た。前半９分にはまさかのＰＫ失敗のミスも、自ら取り返した。

後半、アルゼンチンは危なげない試合運びを見せると、メッシはアディショナルタイムにも自身２点目をゲット。さらに通算得点を１８点にまで伸ばした。今大会は５ゴール目。

スカロニ監督は前日会見で「試合に向けて準備はできている。オーストリアはハイプレッシングが持ち味の素晴らしいチーム。難しくタフなゲームになる。Ｗ杯に簡単なゲームはない」と語っており、引き締めて臨んだ。

７万６４９人が見守った一戦。２４日に誕生日を迎えるメッシは３８歳ラスト試合で大記録を樹立した。６試合連続得点は、Ｗ杯最多タイの記録となった。衰え知らずのベテランの活躍でチームは連勝し、１次リーグを突破。１９６２年大会のブラジル以来となる連覇へ突き進む。