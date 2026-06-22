◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン ― オーストリア（2026年6月22日 米国・ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、2連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランキング1位）がオーストリア（同24位）と対戦し、アルゼンチンのFWリオネル・メッシ（38）が2ゴールを決め、W杯通算18得点として最多記録をさらに更新した。

メッシは前半9分にPKをゴール右へ外して失敗。しかし同38分、DFメディナの左サイドからの折り返しにゴール正面へ走り込み、左足で蹴り込んだ。右拳を大きく振り、チームメートと抱き合って喜びを分かち合うと、両手で何度もガッツポーズ。後半アディショナルタイムの50分にも2点目を挙げ、試合中に自身の記録更新に成功した。

6大会連続出場のメッシは16日（同17日）に行われたアルジェリアとの1次リーグ第1戦で自身W杯初のハットトリックを達成。通算16点としてクローゼ（ドイツ）が持つ最多得点記録に並び、この日の1点目で単独最多に浮上していた。

また、メッシは前回2022年カタール大会決勝トーナメント1回戦オーストラリア戦から続いていた連続試合ゴールを最多記録に並ぶ6試合に伸ばした。これまで1958年スウェーデン大会のフォンテーヌ（フランス）と70年メキシコ大会のジャイルジーニョ（ブラジル）しか達成したことはなく、メッシは3人目の選手になった。27日に行われるヨルダンとの第3戦で新記録を目指すことになる。メッシは自身が持つW杯最多出場記録も28試合に伸ばした。