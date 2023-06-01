Number_i、クールで涼やかな表情披露「うるおいと透明感のあるお肌も見てください」
3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）が、コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」の新CM『冷やし雪肌精で涼感美白』篇（26日放映開始）に出演する。
【写真】『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』通常盤ジャケット
Number_iの夏シーズンCM出演は、昨夏の「夏の肌に、つめたい愛を。」篇に続き、今回で2回目となる。今夏も「肌に、冷たい夏がきた-冷やし雪肌精で涼感美白-」がテーマの新CMに登場する。
「昨年に続いて2回目の“冷やし雪肌精”のCMということで、今回は、僕たちがリアルに楽しむ“冷やし雪肌精”をお見せできた」と平野が語るように、今夏のCMでは、真夏の日差しのもと、うだるような暑さと乾きを全身で感じる3人が、冷蔵庫からキンキンに冷えた化粧水とマルチ ジェルを手に取る“リアルな夏のスキンケアシーン”を描いている。猛暑の中、3人の肌が、過酷な夏のダメージに負けない“冷やし雪肌精”の冷たいうるおいを欲するさまはとても印象的となっている。
また、平野は、「自分の肌が、“冷やし雪肌精”をゴクゴク飲み干すような心地よさと満足感が伝わるように」と意識して撮影に臨んだとのこと。乾いて熱くほてった3人の表情から、“涼感美白”をした後に、すーっと冷たいうるおいとみずみずしさが心にまで浸透していくようなリフレッシュ感と、透明感あふれるクールで涼やかな表情への移り変わりもみどころとなる。
さらに、今回のCMでも、神宮寺がプロデュースした新たな楽曲「Supa Bro」（3rdシングル「3XL」収録）をタイアップ起用。夏の気だるい暑さの浮遊感やスキンケアで心地よくリラックスするムードとリンクし、いつの間にか虜になってしまうチルなグルーヴ感も見どころとなる。
【コメント全文】
――今回は、昨夏に続いて2回目の“冷やし雪肌精”のCMとなりますが、見どころは。
平野：今年も“冷やし雪肌精”の季節がやってきた！ということで。おめでとうございます（笑）。
神宮寺：夏！まさに夏！って感じですね！
平野：昨年に続いて2回目の“冷やし雪肌精”のCMということで、今回は、僕たちがリアルに楽しむ“冷やし雪肌精”をお見せできたんじゃないかなと思います。
神宮寺：今回、めちゃくちゃリアルでしたね。
平野：本当にプライベートの僕たちに寄ってる、というか。
岸：素の一面を見ていただけるかもしれないですね。
平野：自分の肌に「雪肌精」をゴクゴク飲ませるような、肌が飲み干すような心地よさと満足感が伝わるように撮影させていただきました。
神宮寺：その通りでございます！夏のダメージに負けない、うるおいと透明感のあるお肌も、ぜひ皆さん見てください。
岸：お願いします！
――過酷な夏のダメージに負けず、快適に過ごす秘けつを教えてください。
神宮寺：暑いですからね、日本の夏は。
平野：年々温度も上がってるっていう気がするしね。何かあります？
神宮寺：1日の疲れはその日のうちに取った方がいいから、夏だとシャワーだけの人も多いと思うんですが、お風呂にしっかり入って、一旦リセットするのが大事なんじゃないかなって思いますね。
岸：かなり大事だね。
神宮寺：湯船にね、ぜひ浸かってください。夏でもね。
平野：ですね。俺もけっこうサウナに行ったりするから、それがリフレッシュできてすごく気持ちいいので、ぜひ皆さんも試してみてください。岸くんは？
岸：それでいうと、自分は基本的にあんまりこだわりとかはないですけど、臨機応変に過ごしてるかな。
神宮寺：臨機応変にね（笑）。
平野：なんかあるんですか（笑）？
岸：氷とか噛んじゃったりします。氷を食べたりします。
神宮寺：（笑）！でも、本当は身体はあんまり冷やさない方がいいんですよ。中から冷やしすぎちゃうと腸とかも悪くなっちゃうからね。適度にねっていう。あと、冷房とかはどう？つけますか？
平野：冷房つけちゃうね。
神宮寺：でも、長い時間当たりすぎるのはよくないからね。紫耀は特に、よく乾燥肌だって言ってるじゃないですか。そのあたりは気をつけてる？
平野：そうなんです。すっごい乾燥肌なんですよ。だから、夏は紫外線と冷房のすごいWパンチで乾燥が来るから、そこはとにかく、夏のお肌のトラブルを防ぐために、乾いたなと感じる前に、早めにしっかり保湿したりとか、化粧水を肌にゴクゴク飲ませるように使ったりしてますね。
神宮寺：めっちゃ大事！
岸：いやーびっくりした。2人はやっぱり意識高いなっていうか。神宮寺さんは、女優さんですか？って思いました。意識高くてね、いい意味でね。かなりね。
神宮寺：それでいうと違います（笑）。女優さんではないです（笑）。
岸：それは知ってますよ（笑）。分かりやすい例えとしてね。なんか、すみません（笑）。
――暑い夏、冷蔵庫や冷凍庫にマストで入れているものを教えてください。
平野：お風呂上がりやサウナ後のアイスがすごい好きなので。アイスはけっこう入ってますね。あとお茶系ね、ルイボスティーとかけっこう好きだから。ジンはある？
神宮寺：冷やす枕みたいなの、あるじゃん。
平野：持ってる！
岸：気持ちいいね！
神宮寺：俺、あれをけっこう使うかもしれない、夏は。
平野：俺、あれ、3つ入れてる（笑）！
神宮寺：3つも？ストックしてるんだね（笑）。僕は、寝つきがよくなる気がして。首の後ろとか冷やしてます。
平野：女優さんですか（笑）？
神宮寺：それでいうと、女優さんじゃないです（笑）。岸くんはやったことあります？
岸：気持ちよさそうだよね。夏は特にね。分かる。ただ、僕は、それこそ、冷凍庫には、この「雪肌精」のマルチ ジェル、入れてます！
平野：え、なんかずるくない？その答え（笑）。俺ら、アイスと枕ですよ。
岸：いやいや。真剣に答えさせてください（笑）。
神宮寺：岸くんは、このマルチ ジェルを入れてると。
岸：そう。冷えたのが、お風呂上がりとか本当に気持ちいいし。日焼けした後も肌のケアにも最高ですし。
平野：いやいや、それで言ったら、“冷やし雪肌精”は、俺もちゃんと入れてますよ！冷蔵庫に。マルチ ジェルは本当に気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。本当にしっとりするし。肌にピタッ！って感じがする。
岸：ね。心までうるおう感じだよね。リフレッシュになるというか、冷たさと気持ちよさとで。
神宮寺：内面からもいけるっていうね。
平野：あるあるだけどさ、自分はちゃんと冷蔵庫にVIP席みたいなのを用意してある。“冷やし雪肌精”の！
岸：“冷やし雪肌精”の特別ゾーンね。
神宮寺：あ、僕も、冷凍庫にVIP席用意します、マルチ ジェルの。
平野：あ、まだされてないの（笑）？
神宮寺：VIP席はまだされてないんで（笑）。
岸：しなきゃダメです。
神宮寺：はい（笑）。ぜひVIPルームを。ルーム作っておきます（笑）。
平野：冷蔵庫にルームとかない（笑）！
岸：ってことは、まとめると、Number_iの冷蔵庫には“冷やし雪肌精”が座ってます！ということで、今年の夏は、皆さんもぜひ、普通の席でもいいので（笑）“冷やし雪肌精”をスタンバイしてみてください！
――今夏、大切な人にお中元を贈るなら？Number_iのおすすめは？
岸：難しい〜。
平野：贈ったことある？
神宮寺：あります、あります。
平野：何贈ったの？
神宮寺：夏だから、そうめんとか。普段スーパーとかでは買わないような、ちょっと良い系のものを贈ったり。
平野：俺、もらったことないから分からないんだけど、フルーツとかもイメージあるね。
神宮寺：なんかいいですよね、お中元ってね。日頃の感謝を改めて伝えることができる、っていう。
平野：そうね。僕は、やったことがないからこそ、初めてのお中元はスペシャルなことしたいなって。スタンダードじゃないもので。
神宮寺：なんですか？
岸：なになに？
平野：思いつきました！“冷やし雪肌精”をお中元として。
岸：なるほど！それ、うれしいよ。
平野：これ、けっこう斬新じゃないですか？流行りそうというか。夏、絶対おすすめだし。すごくスペシャルな感じがある。
岸：いいアイデア！
神宮寺：暑いですからね、夏は。年々暑くなってるから、このひんやり冷たいスキンケアでリフレッシュしてください！って贈るのがいいと思います。
平野：ですね。これは名案が出ましたね!! 皆さんもぜひ、“冷やし雪肌精”のお中元をこれからのスタンダードにしてみてください！
岸：お願いします！
神宮寺：お願いいたします！
Number_i：今年の夏も、僕たちNumber_iと一緒に、「冷やし雪肌精で涼感美白」をぜひ！
【写真】『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』通常盤ジャケット
Number_iの夏シーズンCM出演は、昨夏の「夏の肌に、つめたい愛を。」篇に続き、今回で2回目となる。今夏も「肌に、冷たい夏がきた-冷やし雪肌精で涼感美白-」がテーマの新CMに登場する。
また、平野は、「自分の肌が、“冷やし雪肌精”をゴクゴク飲み干すような心地よさと満足感が伝わるように」と意識して撮影に臨んだとのこと。乾いて熱くほてった3人の表情から、“涼感美白”をした後に、すーっと冷たいうるおいとみずみずしさが心にまで浸透していくようなリフレッシュ感と、透明感あふれるクールで涼やかな表情への移り変わりもみどころとなる。
さらに、今回のCMでも、神宮寺がプロデュースした新たな楽曲「Supa Bro」（3rdシングル「3XL」収録）をタイアップ起用。夏の気だるい暑さの浮遊感やスキンケアで心地よくリラックスするムードとリンクし、いつの間にか虜になってしまうチルなグルーヴ感も見どころとなる。
【コメント全文】
――今回は、昨夏に続いて2回目の“冷やし雪肌精”のCMとなりますが、見どころは。
平野：今年も“冷やし雪肌精”の季節がやってきた！ということで。おめでとうございます（笑）。
神宮寺：夏！まさに夏！って感じですね！
平野：昨年に続いて2回目の“冷やし雪肌精”のCMということで、今回は、僕たちがリアルに楽しむ“冷やし雪肌精”をお見せできたんじゃないかなと思います。
神宮寺：今回、めちゃくちゃリアルでしたね。
平野：本当にプライベートの僕たちに寄ってる、というか。
岸：素の一面を見ていただけるかもしれないですね。
平野：自分の肌に「雪肌精」をゴクゴク飲ませるような、肌が飲み干すような心地よさと満足感が伝わるように撮影させていただきました。
神宮寺：その通りでございます！夏のダメージに負けない、うるおいと透明感のあるお肌も、ぜひ皆さん見てください。
岸：お願いします！
――過酷な夏のダメージに負けず、快適に過ごす秘けつを教えてください。
神宮寺：暑いですからね、日本の夏は。
平野：年々温度も上がってるっていう気がするしね。何かあります？
神宮寺：1日の疲れはその日のうちに取った方がいいから、夏だとシャワーだけの人も多いと思うんですが、お風呂にしっかり入って、一旦リセットするのが大事なんじゃないかなって思いますね。
岸：かなり大事だね。
神宮寺：湯船にね、ぜひ浸かってください。夏でもね。
平野：ですね。俺もけっこうサウナに行ったりするから、それがリフレッシュできてすごく気持ちいいので、ぜひ皆さんも試してみてください。岸くんは？
岸：それでいうと、自分は基本的にあんまりこだわりとかはないですけど、臨機応変に過ごしてるかな。
神宮寺：臨機応変にね（笑）。
平野：なんかあるんですか（笑）？
岸：氷とか噛んじゃったりします。氷を食べたりします。
神宮寺：（笑）！でも、本当は身体はあんまり冷やさない方がいいんですよ。中から冷やしすぎちゃうと腸とかも悪くなっちゃうからね。適度にねっていう。あと、冷房とかはどう？つけますか？
平野：冷房つけちゃうね。
神宮寺：でも、長い時間当たりすぎるのはよくないからね。紫耀は特に、よく乾燥肌だって言ってるじゃないですか。そのあたりは気をつけてる？
平野：そうなんです。すっごい乾燥肌なんですよ。だから、夏は紫外線と冷房のすごいWパンチで乾燥が来るから、そこはとにかく、夏のお肌のトラブルを防ぐために、乾いたなと感じる前に、早めにしっかり保湿したりとか、化粧水を肌にゴクゴク飲ませるように使ったりしてますね。
神宮寺：めっちゃ大事！
岸：いやーびっくりした。2人はやっぱり意識高いなっていうか。神宮寺さんは、女優さんですか？って思いました。意識高くてね、いい意味でね。かなりね。
神宮寺：それでいうと違います（笑）。女優さんではないです（笑）。
岸：それは知ってますよ（笑）。分かりやすい例えとしてね。なんか、すみません（笑）。
――暑い夏、冷蔵庫や冷凍庫にマストで入れているものを教えてください。
平野：お風呂上がりやサウナ後のアイスがすごい好きなので。アイスはけっこう入ってますね。あとお茶系ね、ルイボスティーとかけっこう好きだから。ジンはある？
神宮寺：冷やす枕みたいなの、あるじゃん。
平野：持ってる！
岸：気持ちいいね！
神宮寺：俺、あれをけっこう使うかもしれない、夏は。
平野：俺、あれ、3つ入れてる（笑）！
神宮寺：3つも？ストックしてるんだね（笑）。僕は、寝つきがよくなる気がして。首の後ろとか冷やしてます。
平野：女優さんですか（笑）？
神宮寺：それでいうと、女優さんじゃないです（笑）。岸くんはやったことあります？
岸：気持ちよさそうだよね。夏は特にね。分かる。ただ、僕は、それこそ、冷凍庫には、この「雪肌精」のマルチ ジェル、入れてます！
平野：え、なんかずるくない？その答え（笑）。俺ら、アイスと枕ですよ。
岸：いやいや。真剣に答えさせてください（笑）。
神宮寺：岸くんは、このマルチ ジェルを入れてると。
岸：そう。冷えたのが、お風呂上がりとか本当に気持ちいいし。日焼けした後も肌のケアにも最高ですし。
平野：いやいや、それで言ったら、“冷やし雪肌精”は、俺もちゃんと入れてますよ！冷蔵庫に。マルチ ジェルは本当に気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。本当にしっとりするし。肌にピタッ！って感じがする。
岸：ね。心までうるおう感じだよね。リフレッシュになるというか、冷たさと気持ちよさとで。
神宮寺：内面からもいけるっていうね。
平野：あるあるだけどさ、自分はちゃんと冷蔵庫にVIP席みたいなのを用意してある。“冷やし雪肌精”の！
岸：“冷やし雪肌精”の特別ゾーンね。
神宮寺：あ、僕も、冷凍庫にVIP席用意します、マルチ ジェルの。
平野：あ、まだされてないの（笑）？
神宮寺：VIP席はまだされてないんで（笑）。
岸：しなきゃダメです。
神宮寺：はい（笑）。ぜひVIPルームを。ルーム作っておきます（笑）。
平野：冷蔵庫にルームとかない（笑）！
岸：ってことは、まとめると、Number_iの冷蔵庫には“冷やし雪肌精”が座ってます！ということで、今年の夏は、皆さんもぜひ、普通の席でもいいので（笑）“冷やし雪肌精”をスタンバイしてみてください！
――今夏、大切な人にお中元を贈るなら？Number_iのおすすめは？
岸：難しい〜。
平野：贈ったことある？
神宮寺：あります、あります。
平野：何贈ったの？
神宮寺：夏だから、そうめんとか。普段スーパーとかでは買わないような、ちょっと良い系のものを贈ったり。
平野：俺、もらったことないから分からないんだけど、フルーツとかもイメージあるね。
神宮寺：なんかいいですよね、お中元ってね。日頃の感謝を改めて伝えることができる、っていう。
平野：そうね。僕は、やったことがないからこそ、初めてのお中元はスペシャルなことしたいなって。スタンダードじゃないもので。
神宮寺：なんですか？
岸：なになに？
平野：思いつきました！“冷やし雪肌精”をお中元として。
岸：なるほど！それ、うれしいよ。
平野：これ、けっこう斬新じゃないですか？流行りそうというか。夏、絶対おすすめだし。すごくスペシャルな感じがある。
岸：いいアイデア！
神宮寺：暑いですからね、夏は。年々暑くなってるから、このひんやり冷たいスキンケアでリフレッシュしてください！って贈るのがいいと思います。
平野：ですね。これは名案が出ましたね!! 皆さんもぜひ、“冷やし雪肌精”のお中元をこれからのスタンダードにしてみてください！
岸：お願いします！
神宮寺：お願いいたします！
Number_i：今年の夏も、僕たちNumber_iと一緒に、「冷やし雪肌精で涼感美白」をぜひ！