坂本昌行、妻役の望海風斗の舞台姿に魅了「僕はこの女性を愛するんだな」 望海は坂本の紳士な姿を絶賛「温かい空気なる」
元宝塚歌劇団雪組トップスターで俳優の望海風斗と坂本昌行が22日、都内で行われたブロードウェイミュージカル『ファニー・ガール』製作発表記者会見に登壇。互いの印象を語った。
【写真】うつくしい…おしゃれな黒帽子をかぶり笑顔を見せた望海風斗
望海はスター俳優のファニー・ブライス、坂本はファニーの夫・ニック・アーンスティンを演じる。望海は今作の撮影で初めて坂本と会ったという。「緊張というか、役として撮れるかという不安がありましたが、紳士で。いらっしゃった瞬間に温かい空気になる。『大丈夫だな』と思わせてくださる空気をまとって登場されたので、本当に紳士だったと思います」と印象を語った。
坂本は、望海が出演するミュージカル『神経衰弱ぎりぎりの女たち』を観に行ったことを明かし、「最後のカーテンコールではける時に、望海さんがお客さんに対して『おやすみなさい』って言ったんですよ。僕、どの作品でもはける時に『おやすみなさい』って言うの初めて聞いたんです」と驚いたそう。そして「終わった後に、明るくて元気でユーモアのある方だとその時に一気に感じて、ファンになろうと思いました。僕はこの女性を愛するんだなと、その時に感じました」と望海の姿に魅了された。
『ファニー・ガール』は、ニューヨークのブロードウェイレビュー、ジーグフェルド・フォリーズの大看板だったファニー・ブライスの伝記ミュージカルとして1964年にブロードウェイで初演。2022年に半世紀以上の時を経て、マイケル・メイヤー氏によりブロードウェイに凱旋。そして今回、マイケル・メイヤー氏の演出により、現代に合わせて生まれ変わり日本で上演される。
女優を目指す下町育ちの女の子・ファニー・ブライスは、母親から夢を諦めるように促されるが、持ち前のユーモアと根性でコーラスガールとなる。舞台上の失敗をチャンスに変え、劇場と契約を結び、人気は急上昇。大プロデューサー・ジーグフェルドからニューヨークに呼ばれ、夢だったフォリーズに入団。上品でハンサムなニック・アーンスティンと出会い恋に落ち、結婚を決意する。しかし、スターとして成功を重ねるファニーとは対照的に、ニックは仕事で苦境に立たされ、夫婦関係にも影が差していく。夢を諦めなかったスターの成功と挫折、愛と結婚を描く。
今作は9月8日から29日まで東京・日生劇場、10月9日から18日まで大阪・梅田芸術劇場、10月24日から11月1日まで福岡・博多座、11月10日から15日まで愛知・御園座で上演される。
会見にはほかに、水田航生、高泉淳子、中尾ミエ、益岡徹が登壇した。
【写真】うつくしい…おしゃれな黒帽子をかぶり笑顔を見せた望海風斗
望海はスター俳優のファニー・ブライス、坂本はファニーの夫・ニック・アーンスティンを演じる。望海は今作の撮影で初めて坂本と会ったという。「緊張というか、役として撮れるかという不安がありましたが、紳士で。いらっしゃった瞬間に温かい空気になる。『大丈夫だな』と思わせてくださる空気をまとって登場されたので、本当に紳士だったと思います」と印象を語った。
『ファニー・ガール』は、ニューヨークのブロードウェイレビュー、ジーグフェルド・フォリーズの大看板だったファニー・ブライスの伝記ミュージカルとして1964年にブロードウェイで初演。2022年に半世紀以上の時を経て、マイケル・メイヤー氏によりブロードウェイに凱旋。そして今回、マイケル・メイヤー氏の演出により、現代に合わせて生まれ変わり日本で上演される。
女優を目指す下町育ちの女の子・ファニー・ブライスは、母親から夢を諦めるように促されるが、持ち前のユーモアと根性でコーラスガールとなる。舞台上の失敗をチャンスに変え、劇場と契約を結び、人気は急上昇。大プロデューサー・ジーグフェルドからニューヨークに呼ばれ、夢だったフォリーズに入団。上品でハンサムなニック・アーンスティンと出会い恋に落ち、結婚を決意する。しかし、スターとして成功を重ねるファニーとは対照的に、ニックは仕事で苦境に立たされ、夫婦関係にも影が差していく。夢を諦めなかったスターの成功と挫折、愛と結婚を描く。
今作は9月8日から29日まで東京・日生劇場、10月9日から18日まで大阪・梅田芸術劇場、10月24日から11月1日まで福岡・博多座、11月10日から15日まで愛知・御園座で上演される。
会見にはほかに、水田航生、高泉淳子、中尾ミエ、益岡徹が登壇した。