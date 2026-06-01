なにわ男子、1stから5作連続“30万枚超”でアルバム1位 デビュー5周年イヤーを彩る作品【オリコンランキング】

なにわ男子、1stから5作連続“30万枚超”でアルバム1位 デビュー5周年イヤーを彩る作品【オリコンランキング】