なにわ男子、1stから5作連続“30万枚超”でアルバム1位 デビュー5周年イヤーを彩る作品【オリコンランキング】
7人組グループ・なにわ男子の最新アルバム『ND5』（エヌディーファイブ／「5」は「D」の右斜め上＝5乗）が、6月23日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において、1位に初登場した。
【動画】なにわ男子、アルバムリード曲「Celebrate」MV
これで、1stアルバム『1st Love』（2022年7月発売）から5作連続、通算5作目の1位を獲得。1stアルバムから5作連続初週売上30万枚超えは、男性アーティスト史上5組目【※】の達成となった。初週売上は、前作『BON BON VOYAGE』（33.4万枚）を超える41.0万枚を記録した。
2026年11月にCDデビュー5周年を迎えることから「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、重ねた年月と一緒に見てきた景色をパワーに変えて、なにわ男子が変わらず大切に守り続ける王道POPSを詰め込んだアルバム。シングル曲「アシンメトリー」「Black Nightmare」「Never Romantic」「HARD WORK」に加え、愛と幸せと感謝を届けるアルバムリード曲「Celebrate」をはじめ、メンバー・高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌「ビーマイベイベー」、ROUND1 CMソング「Gimme The Day」などが収録されている。
7月11日の札幌・北海きたえーる（北海道立総合体育センター）から、本作を引っ提げたライブツアー『なにわ男子 LIVE TOUR 2026 「ND5」』を開催予定。
【※】1stアルバムから5作連続初週売上30万枚超えを達成した男性アーティスト※達成順／DOMOTO、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子
なお、オリコンでは、6月25日午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する。（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）
＜クレジット：オリコン調べ（2026/6/29付：集計期間:2026年6月15日〜21日）＞
【動画】なにわ男子、アルバムリード曲「Celebrate」MV
これで、1stアルバム『1st Love』（2022年7月発売）から5作連続、通算5作目の1位を獲得。1stアルバムから5作連続初週売上30万枚超えは、男性アーティスト史上5組目【※】の達成となった。初週売上は、前作『BON BON VOYAGE』（33.4万枚）を超える41.0万枚を記録した。
7月11日の札幌・北海きたえーる（北海道立総合体育センター）から、本作を引っ提げたライブツアー『なにわ男子 LIVE TOUR 2026 「ND5」』を開催予定。
【※】1stアルバムから5作連続初週売上30万枚超えを達成した男性アーティスト※達成順／DOMOTO、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子
なお、オリコンでは、6月25日午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する。（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）
＜クレジット：オリコン調べ（2026/6/29付：集計期間:2026年6月15日〜21日）＞