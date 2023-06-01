ブルーノ・マーズ、史上最大級のジャパンドームツアー決定 来年1月に全国6都市12公演
ブルーノ・マーズが、来年1月に全国6都市・全12公演を巡るジャパンドームツアー『Bruno Mars - The Romantic Tour in Japan』を開催することが決定した。
【写真】ヒップホップ化された大谷翔平＆山本由伸
16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5000万人突破、そして2024年には21世紀の海外アーティストとして初めて東京ドーム7連続公演ソールドアウトを達成するなど、常に音楽シーンの歴史を塗り替えてきたブルーノ・マーズ。今回の来日公演は、世界中で記録的な成功を収めている最新ワールドツアー『THE ROMANTIC TOUR』の一環として開催される。
同ツアーは、1月4日・5日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、10日・11日に北海道・大和ハウス プレミストドーム、15日・16日に埼玉・ベルーナドーム、19日・20日に大阪・京セラドーム大阪、23日・24日に福岡・みずほPayPayドーム福岡、27日・28日に東京・東京ドームで開催。全国6都市を巡る自身最大規模のジャパンドームツアーとなる。
チケットは全公演共通で、VIP GOLD席が14万9800円、VIP SILVER席が5万2800円、SS指定席が2万9800円、S指定席が1万8800円、A指定席が1万4800円、B指定席が1万1800円。埼玉、福岡、東京公演では各会場限定のBOX席なども用意される。
同ツアーでは北米、ヨーロッパ、イギリス、アジアを合わせて90公演を超えるスタジアム公演が発表されており、ロンドンのウェンブリー・スタジアム6公演をはじめ、世界各地で追加公演が続々と決定。この10年を代表するワールドツアーのひとつとして大きな注目を集めている。
米「Billboard 200」で初登場1位を獲得した最新アルバム『The Romantic』を携えたツアーでもあり、その世界観とブルーノ・マーズならではの圧倒的なライブパフォーマンスが融合した最高峰のエンターテインメントとして、各地で熱狂を巻き起こしている。
圧倒的な歌唱力、唯一無二のエンターテインメント性、そして数々の世界的ヒット曲で観客を魅了し続けるブルーノ・マーズによる、日本全国を巡る史上最大級のジャパンドームツアーとなる。
■『Bruno Mars - The Romantic Tour in Japan』日程
2027年1月4日・5日：愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
2027年1月10日・11日：北海道・大和ハウス プレミストドーム
2027年1月15日・16日：埼玉・ベルーナドーム
2027年1月19日・20日：大阪・京セラドーム大阪
2027年1月23日・24日：福岡・みずほPayPayドーム福岡
2027年1月27日・28日：東京・東京ドーム
【写真】ヒップホップ化された大谷翔平＆山本由伸
16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5000万人突破、そして2024年には21世紀の海外アーティストとして初めて東京ドーム7連続公演ソールドアウトを達成するなど、常に音楽シーンの歴史を塗り替えてきたブルーノ・マーズ。今回の来日公演は、世界中で記録的な成功を収めている最新ワールドツアー『THE ROMANTIC TOUR』の一環として開催される。
チケットは全公演共通で、VIP GOLD席が14万9800円、VIP SILVER席が5万2800円、SS指定席が2万9800円、S指定席が1万8800円、A指定席が1万4800円、B指定席が1万1800円。埼玉、福岡、東京公演では各会場限定のBOX席なども用意される。
同ツアーでは北米、ヨーロッパ、イギリス、アジアを合わせて90公演を超えるスタジアム公演が発表されており、ロンドンのウェンブリー・スタジアム6公演をはじめ、世界各地で追加公演が続々と決定。この10年を代表するワールドツアーのひとつとして大きな注目を集めている。
米「Billboard 200」で初登場1位を獲得した最新アルバム『The Romantic』を携えたツアーでもあり、その世界観とブルーノ・マーズならではの圧倒的なライブパフォーマンスが融合した最高峰のエンターテインメントとして、各地で熱狂を巻き起こしている。
圧倒的な歌唱力、唯一無二のエンターテインメント性、そして数々の世界的ヒット曲で観客を魅了し続けるブルーノ・マーズによる、日本全国を巡る史上最大級のジャパンドームツアーとなる。
■『Bruno Mars - The Romantic Tour in Japan』日程
2027年1月4日・5日：愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
2027年1月10日・11日：北海道・大和ハウス プレミストドーム
2027年1月15日・16日：埼玉・ベルーナドーム
2027年1月19日・20日：大阪・京セラドーム大阪
2027年1月23日・24日：福岡・みずほPayPayドーム福岡
2027年1月27日・28日：東京・東京ドーム