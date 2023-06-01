望海風斗、宝塚時代を回顧「ちょっと狂気じみたり」 埋もれない方法を模索
元宝塚歌劇団雪組トップスターで俳優の望海風斗が22日、都内で行われたブロードウェイミュージカル『ファニー・ガール』製作発表記者会見に登壇。宝塚時代を回顧した。
【全身ショット】気品漂う赤ドレス姿を披露した望海風斗
望海はユーモアあふれるファニー・ブライスを演じる。望海は「私はどちらかというと、強そうとか硬いとか、そういうイメージとか強いですけど、自分自身もそういう役の方が多かったり得意だったりするのかなと思うので、ファニーのユーモアさやしなやかさ、情熱というものをしっかり持っている。そういう部分は私にとってたくさん学びになると思っています」と役へのリスペクトを語った。
続けて、「宝塚時代に自分が歩んできた道のりというのがすごく表明できると言いますか、そういう部分があるなと思います。宝塚時代に、たくさんいる中で個性を出していくかとか、どうやって人に見つけてもらうかとか、トップになりたいと思ってどうやってその隙間に入っていくかみたいな。その時に、人と違うところをすごく探したりとかしていたので、そこで見つけた部分が影とか。明るいものじゃないんですけど、ちょっと狂気じみたりとか、その時に自分が上手くハマれたというところがあったので、そこは自分にとっての武器じゃないですけど共に闘ってきた自分自身の一つのパーツかなと思っています」と回顧。そして「自分の中であまり出してこなかった部分が出せたらいいなと思います」とファニー役の意気込みを語った。
『ファニー・ガール』は、ニューヨークのブロードウェイレビュー、ジーグフェルド・フォリーズの大看板だったファニー・ブライスの伝記ミュージカルとして1964年にブロードウェイで初演。2022年に半世紀以上の時を経て、マイケル・メイヤー氏によりブロードウェイに凱旋。そして今回、マイケル・メイヤー氏の演出により、現代に合わせて生まれ変わり日本で上演される。
女優を目指す下町育ちの女の子・ファニー・ブライスは、母親から夢を諦めるように促されるが、持ち前のユーモアと根性でコーラスガールとなる。舞台上の失敗をチャンスに変え、劇場と契約を結び、人気は急上昇。大プロデューサー・ジーグフェルドからニューヨークに呼ばれ、夢だったフォリーズに入団。上品でハンサムなニック・アーンスティンと出会い恋に落ち、結婚を決意する。しかし、スターとして成功を重ねるファニーとは対照的に、ニックは仕事で苦境に立たされ、夫婦関係にも影が差していく。夢を諦めなかったスターの成功と挫折、愛と結婚を描く。
今作は9月8日から29日まで東京・日生劇場、10月9日から18日まで大阪・梅田芸術劇場、10月24日から11月1日まで福岡・博多座、11月10日から15日まで愛知・御園座で上演される。
会見にはほかに、坂本昌行、水田航生、高泉淳子、中尾ミエ、益岡徹が登壇した。
【全身ショット】気品漂う赤ドレス姿を披露した望海風斗
望海はユーモアあふれるファニー・ブライスを演じる。望海は「私はどちらかというと、強そうとか硬いとか、そういうイメージとか強いですけど、自分自身もそういう役の方が多かったり得意だったりするのかなと思うので、ファニーのユーモアさやしなやかさ、情熱というものをしっかり持っている。そういう部分は私にとってたくさん学びになると思っています」と役へのリスペクトを語った。
『ファニー・ガール』は、ニューヨークのブロードウェイレビュー、ジーグフェルド・フォリーズの大看板だったファニー・ブライスの伝記ミュージカルとして1964年にブロードウェイで初演。2022年に半世紀以上の時を経て、マイケル・メイヤー氏によりブロードウェイに凱旋。そして今回、マイケル・メイヤー氏の演出により、現代に合わせて生まれ変わり日本で上演される。
女優を目指す下町育ちの女の子・ファニー・ブライスは、母親から夢を諦めるように促されるが、持ち前のユーモアと根性でコーラスガールとなる。舞台上の失敗をチャンスに変え、劇場と契約を結び、人気は急上昇。大プロデューサー・ジーグフェルドからニューヨークに呼ばれ、夢だったフォリーズに入団。上品でハンサムなニック・アーンスティンと出会い恋に落ち、結婚を決意する。しかし、スターとして成功を重ねるファニーとは対照的に、ニックは仕事で苦境に立たされ、夫婦関係にも影が差していく。夢を諦めなかったスターの成功と挫折、愛と結婚を描く。
今作は9月8日から29日まで東京・日生劇場、10月9日から18日まで大阪・梅田芸術劇場、10月24日から11月1日まで福岡・博多座、11月10日から15日まで愛知・御園座で上演される。
会見にはほかに、坂本昌行、水田航生、高泉淳子、中尾ミエ、益岡徹が登壇した。