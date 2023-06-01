“慎重派”坂本昌行、“小さなギャンブル”に挑戦 「やってみないとわからない」タイプに憧れ
俳優の坂本昌行が22日、都内で行われたブロードウェイミュージカル『ファニー・ガール』製作発表記者会見に登壇。自身が演じるニック・アーンスティンについての印象を語った。
【全身ショット】かっこいい！黒スーツを着て笑顔を見せた坂本昌行
ニックにはギャンブルの過去があるという。役にちなみ、ギャンブラーの一面があるかと質問された坂本は「1ミリくらいしかない。何をやるにも石橋を叩いて渡るタイプなので、そういう方がうらやましいなとずっと思っておりました。『やってみないとわからないじゃないか』『おもしろいじゃないか』って言える人がかっこいいです。そういう人を一度やってみたいなっていうのがあるんですけども」と憧れを語った。
そして自身が語った“1ミリ”のギャンブルについて言及。「大体、ご飯屋さんに行くとメニューを見ないで同じものしか頼まないんです」と話し、普段と違うものを注文してみるという“小さなギャンブル”に挑戦しても失敗してしまうことを明かした。
『ファニー・ガール』は、ニューヨークのブロードウェイレビュー、ジーグフェルド・フォリーズの大看板だったファニー・ブライスの伝記ミュージカルとして1964年にブロードウェイで初演。2022年に半世紀以上の時を経て、マイケル・メイヤー氏によりブロードウェイに凱旋。そして今回、マイケル・メイヤー氏の演出により、現代に合わせて生まれ変わり日本で上演される。
俳優を目指す下町育ちの女の子・ファニー・ブライスは、母親から夢を諦めるように促されるが、持ち前のユーモアと根性でコーラスガールとなる。舞台上の失敗をチャンスに変え、劇場と契約を結び、人気は急上昇。大プロデューサー・ジーグフェルドからニューヨークに呼ばれ、夢だったフォリーズに入団。上品でハンサムなニック・アーンスティンと出会い恋に落ち、結婚を決意する。しかし、スターとして成功を重ねるファニーとは対照的に、ニックは仕事で苦境に立たされ、夫婦関係にも影が差していく。夢を諦めなかったスターの成功と挫折、愛と結婚を描く。
今作は9月8日から29日まで東京・日生劇場、10月9日から18日まで大阪・梅田芸術劇場、10月24日から11月1日まで福岡・博多座、11月10日から15日まで愛知・御園座で上演される。
会見にはほかに、望海風斗、水田航生、高泉淳子、中尾ミエ、益岡徹が登壇した。
【全身ショット】かっこいい！黒スーツを着て笑顔を見せた坂本昌行
ニックにはギャンブルの過去があるという。役にちなみ、ギャンブラーの一面があるかと質問された坂本は「1ミリくらいしかない。何をやるにも石橋を叩いて渡るタイプなので、そういう方がうらやましいなとずっと思っておりました。『やってみないとわからないじゃないか』『おもしろいじゃないか』って言える人がかっこいいです。そういう人を一度やってみたいなっていうのがあるんですけども」と憧れを語った。
『ファニー・ガール』は、ニューヨークのブロードウェイレビュー、ジーグフェルド・フォリーズの大看板だったファニー・ブライスの伝記ミュージカルとして1964年にブロードウェイで初演。2022年に半世紀以上の時を経て、マイケル・メイヤー氏によりブロードウェイに凱旋。そして今回、マイケル・メイヤー氏の演出により、現代に合わせて生まれ変わり日本で上演される。
俳優を目指す下町育ちの女の子・ファニー・ブライスは、母親から夢を諦めるように促されるが、持ち前のユーモアと根性でコーラスガールとなる。舞台上の失敗をチャンスに変え、劇場と契約を結び、人気は急上昇。大プロデューサー・ジーグフェルドからニューヨークに呼ばれ、夢だったフォリーズに入団。上品でハンサムなニック・アーンスティンと出会い恋に落ち、結婚を決意する。しかし、スターとして成功を重ねるファニーとは対照的に、ニックは仕事で苦境に立たされ、夫婦関係にも影が差していく。夢を諦めなかったスターの成功と挫折、愛と結婚を描く。
今作は9月8日から29日まで東京・日生劇場、10月9日から18日まで大阪・梅田芸術劇場、10月24日から11月1日まで福岡・博多座、11月10日から15日まで愛知・御園座で上演される。
会見にはほかに、望海風斗、水田航生、高泉淳子、中尾ミエ、益岡徹が登壇した。