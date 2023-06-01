Aぇ! group、デビューから4作連続シングル1位 初週売上は前作上回る48.5万枚【オリコンランキング】
Aぇ! group（エェグループ）の最新シングル「でこぼこライフ」が、6月23日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場。2024年5月27日付でのデビューシングル「《A》BEGINNING」から4作連続、通算4作目の1位を獲得した。デビュー（1st）シングルから4作連続で1位を獲得するのは、2023年6月5日付のINI「DROP That（FANFARE）」以来、3年1ヶ月ぶり。
【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV
初週売上は前作「Chameleon」（2025年6月30日付、45.5万枚）を上回る48.5万枚。デビュー（1st）シングルから4作連続の初週売上30万枚超えも記録した。
本作は、グループが初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌。Aぇ! group“らしさ”全開のバンドサウンドに、ポジティブなメッセージが詰め込まれた応援ソングとなっている。5月11日にデジタル先行配信されており、「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」（2026年5月25日付）では初登場1位を獲得した。
オリコンでは、6月25日午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する。（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間:2026年6月15日〜21日）＞
初週売上は前作「Chameleon」（2025年6月30日付、45.5万枚）を上回る48.5万枚。デビュー（1st）シングルから4作連続の初週売上30万枚超えも記録した。
本作は、グループが初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌。Aぇ! group“らしさ”全開のバンドサウンドに、ポジティブなメッセージが詰め込まれた応援ソングとなっている。5月11日にデジタル先行配信されており、「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」（2026年5月25日付）では初登場1位を獲得した。
オリコンでは、6月25日午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する。（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間:2026年6月15日〜21日）＞