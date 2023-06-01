チュニジア撃破で勝ち点4

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。試合後、米メディアがSNSに投稿した非礼な画像に批判が殺到している。

日本は1次リーグ2戦目で終始、チュニジアを圧倒。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで上田綺世が2得点、鎌田大地が2戦連発、伊東純也もゴールを決めた。

アジア初となる1試合4得点の完勝後、米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」の公式X、インスタグラムが投稿したのは、あまりにも礼を欠く画像だった。

笑みを浮かべた鎌田がチュニジアのユニホームをゴミ箱へ投じ、その姿を悲しそうにチュニジアの10番メイブリが見つめている。もちろんこれは実際の写真ではない。SNSでは同メディアに海外から批判が殺到した。

「ゴミ箱に入れるべきなのはお前だけだよ。管理人」

「このページは削除されるべき」

「このグラフィックは幼稚で品がない…日本のファンは、こうした無礼な行為とは無縁だと信じている」

「通報する！！！！」

「これはやりすぎだ」

「極めて無礼だ」

「この失礼でプロ意識のない投稿が、日本や日本人を表しているとは思わない。恥を知るべきだ。そしてチュニジアに永遠の栄光を」

日本人からも、「この投稿を削除してください。これはチュニジアに対してあまりにも無礼で侮辱的だし、こういう形で私たちの文化を使わないでください！！ たとえ冗談だとしても、全く面白くありません！！」などの声が上がっていた。

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）