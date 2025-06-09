米ハワイ出身の世界的歌手ブルーノ・マーズが来年１月に６大ドームツアー「Ｔｈｅ Ｒｏｍａｎｔｉｃ Ｔｏｕｒ ｉｎ Ｊａｐａｎ」（全１２公演）を開催することが２３日、決まった。２０２２年に東京・大阪でドームツアー、２４年に東京ドームでの７日間公演を行ったが、６大ドームツアーは自身初となる。

今回の来日公演は、最新ワールドツアー「ＴＨＥ ＲＯＭＡＮＴＩＣ ＴＯＵＲ」の一環。２７年１月４、５日にバンテリンドームナゴヤ、同１０、１１日に大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）、同１５、１６日にベルーナドーム、同１９、２０日に京セラドーム大阪、同２３、２４日にみずほＰａｙＰａｙドーム福岡、同２７、２８日に東京ドームをまわる。

圧倒的な歌唱力と唯一無二のエンターテインメント性、数々のヒット曲で音楽ファンを魅了し続けるブルーノ・マーズ。来年の年明け早々から、その歌声で日本列島を熱く盛り上げてくれそうだ。

◆全公演共通チケット ＶＩＰ ＧＯＬＤ席…１４万９８００円（税込、ステージに近いエリアのアリーナ指定席）、ＶＩＰ ＳＩＬＶＥＲ席…５万２８００円（税込、アリーナ指定席）、ＳＳ指定席…２万９８００円（税込）、Ｓ指定席…１万８８００円（税込）、Ａ指定席…１万４８００円（税込）、Ｂ指定席…１万１８００円（税込）