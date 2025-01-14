元宝塚雪組トップスターの望海風斗が２２日、都内で行われた主演ミュージカル「ファニー・ガール」（マイケル・メイヤー演出、９月８日から東京・日生劇場で東京公演）の製作発表記者会見に、共演の俳優・坂本昌行らと出席した。

１９６４年にブロードウェーで初演された名作。希代の大スター、ファニー・ブライス（望海）と夫ニック（坂本）の、波乱万丈な人生と愛の物語だ。

望海は初共演する坂本について「真摯（しんし）で、坂本さんがいらっしゃった瞬間に温かい空気になった。『大丈夫だな』と思わせてくださる空気をまとっていた」とうなずいた。

一方の坂本は、２０日に望海の主演舞台を鑑賞し「カーテンコールで、はける時にメインの方がお客様に『おやすみなさい』と言ったのを初めて聞いた。明るくて元気でユーモアがある方だと感じた」と新たな作品での役柄を重ねた。

タイトルにちなんで“ファニー”なエピソードを聞かれた望海は、英語学習に挫折し続けていることを明かし「今回も何度目の正直か分からないけど、英会話に通ってる。録音した自分のレッスンを聞くのも嫌なぐらいしゃべれない」。日常会話で舞台やミュージカルの話題を出しても分かってもらえないそうで「全然会話が通じない英会話を頑張ってます」と苦笑した。

坂本は、過去の舞台公演中に前歯が飛んでいった苦い思い出を披露。「歯がない状態で１曲歌わなきゃいけなかった。幕が閉まってからコンタクトを探すようにみんなで（落ちた）歯を探したら、センターにありました」と笑わせた。今作では賭博師役だが「僕の中にギャンブラーの気質は１ミリぐらいしかない。何をやるにも石橋をたたいて渡るタイプ。ご飯屋さんへ行くとメニューを見ないで同じ物しか頼まない」と慎重派の一面を見せていた。