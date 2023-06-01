平野紫耀（29）、神宮寺勇太（28）、岸優太（30）の3人組Number_iが、コーセー「雪肌精」の新CMに出演することが22日、分かった。

スペシャルインタビューも公開された。

−暑い夏、冷蔵庫や冷凍庫にマストで入れているものを教えてください。

平野 お風呂あがりやサウナ後のアイスがすごい好きなので。アイスはけっこう入ってますね。あとお茶系ね、ルイボスティーとかけっこう好きだから。ジンはある？

神宮寺 冷やす枕みたいなの、あるじゃん。

平野 持ってる！

岸 気持ちいいね！

神宮寺 俺、あれをけっこう使うかもしれない、夏は。

平野 俺、あれ、3つ入れてる(笑い)

神宮寺 3つもストックしてるんだね(笑い)。僕は、寝つきがよくなる気がして。首の後ろとか冷やしてます。

平野 女優さんですか(笑い)

神宮寺 それでいうと、女優さんじゃないです。岸くんはやったことあります？

岸 気持ちよさそうだよね。夏は特にね。分かる。ただ、僕はそれこそ、冷凍庫には、この『雪肌精』のマルチジェルを入れています！

平野 え、なんかずるくない？ その答え。俺ら、アイスと枕ですよ。

岸 いやいや。真剣に答えさせてください(笑い)

神宮寺 岸くんはこのマルチジェルを入れてると。

岸 そう。冷えたのが、お風呂あがりとか本当に気持ちいいし。日やけした後も肌のケアにも最高ですし。

平野 いやいや、それで言ったら冷やし雪肌精は、俺もちゃんと入れてますよ！ 冷蔵庫に。マルチジェルは本当に気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。本当にしっとりするし。肌にピタッて感じがする。

岸 心までうるおう感じだよね。リフレッシュになるというか、冷たさと気持ちよさとで。

神宮寺 内面からもいけるっていうね。

平野 あるあるだけどさ、自分はちゃんと冷蔵庫にVIP席みたいなのを用意してある。冷やし雪肌精の！

岸 冷やし雪肌精の特別ゾーンね。

神宮寺 あ、僕も冷凍庫にVIP席用意します、マルチジェルの。

平野 あ、まだされてないの？

神宮寺 VIP席はまだされてないんで…。

岸 しなきゃダメです。

神宮寺 はい。ぜひVIPルーム作っておきます。

平野 冷蔵庫にルームとかない！

岸 ってことは、まとめると、Number_iの冷蔵庫には冷やし雪肌精が座ってますということで、今年の夏は、皆さんもぜひ、普通の席でもいいので冷やし雪肌精をスタンバイしてみてください！

−今年の夏、大切な人にお中元を贈るとしてNumber_iのおススメは？

岸難しい〜

平野 贈ったことある？

神宮寺 あります、あります。

平野 何を贈ったの？

神宮寺 夏だから、そうめんとか。普段スーパーとかでは買わないような、ちょっと良い系のものを贈ったり。

平野 俺、もらったことないから分からないんだけど、フルーツとかもイメージあるね。

神宮寺 なんかいいですよね、お中元ってね。日頃の感謝を改めて伝えることができる、っていう。

平野 そうね。僕は、やったことがないからこそ、初めてのお中元はスペシャルなことしたいなって。スタンダードじゃないもので。

神宮寺 何ですか？

岸 なになに？？

平野 思いつきました！ 冷やし雪肌精をお中元として。

岸 なるほど！ それ、うれしいよ。

平野 これ、けっこう斬新じゃないですか？ はやりそうというか。夏、絶対おススメだし。すごくスペシャルな感じがある。

岸 いいアイデア！

神宮寺 暑いですからね、夏は。年々暑くなってるから、このひんやり冷たいスキンケアでリフレッシュしてくださいって贈るのがいいと思います。

平野 ですね。これは名案が出ましたね!! 皆さんもぜひ、冷やし雪肌精のお中元をこれからのスタンダードにしてみてください！

岸 お願いします！

神宮寺 お願いいたします！

3人 今年の夏も、僕たちNumber_iと一緒に「冷やし雪肌精で涼感美白」をぜひ！