平野紫耀（29）、神宮寺勇太（28）、岸優太（30）の3人組Number_iが、コーセー「雪肌精」の新CMに出演することが22日、分かった。

スペシャルインタビューも公開された。

−今回は昨夏に続いて2回目の“冷やし雪肌精”のCMとなりますが、見どころは？

平野 今年も冷やし雪肌精の季節がやってきた！ ということで。おめでとうございます(笑い)

神宮寺 夏！ まさに夏！ って感じですね！

平野 昨年に続いて2回目の冷やし雪肌精のCMということで、今回は、僕たちがリアルに楽しむ冷やし雪肌精をお見せできたんじゃないかなと思います。

神宮寺 今回、めちゃくちゃリアルでしたね。

平野 本当にプライベートの僕たちに寄っているというか。

岸 素の一面を見ていただけるかもしれないですね。

平野 自分の肌に雪肌精をゴクゴク飲ませるような、肌が飲み干すような心地よさと満足感が伝わるように撮影させていただきました。

神宮寺 その通りでございます！ 夏のダメージに負けない、うるおいと透明感のあるお肌も。ぜひ皆さん、見てください。

岸 お願いします！

−過酷な夏のダメージに負けず、快適に過ごす秘訣（ひけつ）を教えてください。

神宮寺 暑いですからね、日本の夏は。

平野 年々温度も上がっているっていう気がするしね。何かあります？

神宮寺 1日の疲れはその日のうちにとった方がいいから、夏だとシャワーだけの人も多いと思うんですが、お風呂にしっかり入って、いったんリセットするのが大事なんじゃないかなって思いますね。

岸 かなり大事だね。

神宮寺 湯船にね、ぜひつかってください。夏でもね。

平野 ですね。俺もけっこうサウナに行ったりするから、それがリフレッシュできてすごく気持ちいいので、ぜひ皆さんも試してみてください。岸くんは？

岸 それでいうと、自分は基本的にあんまりこだわりとかはないですけど、臨機応変に過ごしてるかな。

神宮寺 臨機応変にね(笑い)

平野 なんかあるんですか？

岸 氷とかかんじゃったりします。氷を食べたりします。

神宮寺 でも、本当は身体はあんまり冷やさない方がいいんですよ。中から冷やしすぎちゃうと腸とかも悪くなっちゃうからね。適度にねっていう。あと、冷房とかはどう？ つけますか？

平野 冷房つけちゃうね。

神宮寺 でも、長い時間当たりすぎるのはよくないからね。紫耀は特に、よく乾燥肌だって言ってるじゃないですか。そのあたりは気をつけてる？

平野 そうなんです。すっごい乾燥肌なんですよ。だから、夏は紫外線と冷房のすごいダブルパンチで乾燥が来るから、そこはとにかく、夏のお肌のトラブルを防ぐために、乾いたなと感じる前に、早めにしっかり保湿したりとか、化粧水を肌にゴクゴク飲ませるように使ったりしてますね。

神宮寺 めっちゃ大事！

岸 いやーびっくりした、2人はやっぱり意識高いなっていうか。神宮寺さんは、女優さんですかって思いました。意識高くてね、いい意味でね。かなりね。

神宮寺 それでいうと違います。女優さんではないです(笑い)。

岸 それは知ってますよ。分かりやすい例えとしてね。なんかすみません(笑い)。