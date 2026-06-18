◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦 アルゼンチン―オーストリア（２２日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】 前回大会覇者でＦＩＦＡランク１位のアルゼンチンは、同２４位のオーストリアと対戦した。

史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったＦＷリオネル・メッシは前半９分にＰＫをゴール右へ外して失敗。それでも、同３８分に左クロスを左足ダイレクトで先制ゴールを決めた。Ｗ杯で最年長ハットトリックを決めた初戦のアルジェリア戦に続く２戦連続ゴール。早くも今大会４点目でＷ杯通算得点を１７に伸ばし、クローゼ（ドイツ）を抜いて単独トップに躍り出た。

ちょうど４０年前の１９８６年６月２２日は、メッシが尊敬する元同国代表ＦＷディエゴ・マラドーナさん（２０２０年死去）がメキシコＷ杯準々決勝・イングランド戦（２〇１）で、ハンドしながらゴールした「神の手」、約６０メートルをドリブルで５人抜きして得点した伝説を刻んだ日だ。

マラドーナが背負ったアルゼンチン代表の１０番を受け継いだメッシが、Ｗ杯の歴史にまた１つ、新たな記録を打ち立てた。