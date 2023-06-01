「あまりに美しすぎる」「伝説の瞬間」メッシの歴史を塗り替えた圧巻の一撃に脚光！「クラシコで見たことある」【W杯】
現地６月22日、北中米ワールドカップのグループＪ第２節で、前回王者のアルゼンチン代表がオーストリア代表と対戦している。
この一戦にスタメン出場したリオネル・メッシは開始９分にPKのキッカーを務めるも、ゴール右に外してしまい、先制のチャンスを逃す。
それでも38分、左からのファクンド・メディナの折り返しをティアゴ・アルマダがスルー。これに反応したメッシが左足のダイレクトシュートでネットを揺らした。
６度目のW杯出場となるメッシはこれで大会通算17ゴール目。歴代最多得点記録を更新した。
この見事な一撃にSNS上では「あまりに美しすぎる」「決めきれるのがすごい」「伝説の瞬間」「スルーも芸術的」「シュート上手すぎ」「クラシコで見たことある」といった声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】Ｗ杯歴代最多ゴール記録を更新したメッシの一撃！
この一戦にスタメン出場したリオネル・メッシは開始９分にPKのキッカーを務めるも、ゴール右に外してしまい、先制のチャンスを逃す。
それでも38分、左からのファクンド・メディナの折り返しをティアゴ・アルマダがスルー。これに反応したメッシが左足のダイレクトシュートでネットを揺らした。
６度目のW杯出場となるメッシはこれで大会通算17ゴール目。歴代最多得点記録を更新した。
この見事な一撃にSNS上では「あまりに美しすぎる」「決めきれるのがすごい」「伝説の瞬間」「スルーも芸術的」「シュート上手すぎ」「クラシコで見たことある」といった声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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