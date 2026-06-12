日本はチュニジア戦で終始試合を支配した。ボール保持率60％、パス成功率88％（592本中、521本成功）は、22年大会を含めた森保ジャパンのW杯6試合で、最も高い数字をマークした。

この安定感の中心となったのが、佐野海と田中の両ボランチだ。豊富な運動量で幅広く動き、佐野海はパス76本中、72本成功、田中は75本中、71本成功と、ともに成功率94.7％と高精度のパスで攻撃のリズムをつくった。

田中は前半4分、素早く前線に顔を出してパスを受けると、左サイドの中村へつなぎ先制ゴールの起点となった。決定機に直結する縦への意識も高く、後半24分には自陣から上田へ鋭い縦パスを供給。これを起点に伊東のゴールが生まれ、停滞しかねない時間帯に決定的な仕事を果たした。

守備面に目を向けると、佐野海の個の力が際立つ。敵陣内でのボールゲイン（奪取して攻撃の起点となったプレー）は日本の計12回の半数となる6回をマーク。後半38分には相手のトラップミスを見逃さずカットすると、そのまま攻撃に転じ伊東とのパス交換から鮮やかなクロスで上田の得点をアシスト。高い危機察知能力と、奪ってから即座に攻撃につなげる判断力は、今やチームに欠かせない武器となっている。

層の薄さが懸念されるボランチだが、タイプの異なる実力者の活躍で、今後に期待を抱かせた。（記録課・海鋒 宏樹）