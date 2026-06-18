◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦 アルゼンチン―オーストリア（２２日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】 前回大会覇者でＦＩＦＡランク１位のアルゼンチンは、同２４位のオーストリアと対戦した。

史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったＦＷリオネル・メッシは前半９分にＰＫをゴール右へ外して失敗。それでも、同３８分に左クロスを左足ダイレクトで先制ゴールを決めた。Ｗ杯で最年長ハットトリックを決めた初戦のアルジェリア戦に続き、２戦連続ゴール。早くも今大会４点目でＷ杯通算得点を１７に伸ばし、クローゼ（ドイツ）を抜いて単独トップに躍り出た。

試合を中継するＤＡＺＮで解説を務めた元日本代表ＤＦの田中マルクス闘莉王さんは、メッシを「素晴らしいゴール。右から来るボールは前回の試合で決めてるけど、左からくるボールも仕留める確率は高い」と評した。

また、闘莉王さんは「いま僕、鼻を骨折してるんです。最近ですね。こんな歳にしていい加減なんです。ただの草サッカーです」とプライベートでのハプニングを衝撃告白した。