◇米女子ゴルフツアー メイヤー・クラシック最終日（2026年6月21日 米ミシガン州 ブライズフィールドCC＝6611ヤード、パー72）

米ツアー本格参戦2年目の山下美夢有（24＝花王）が5打差逆転で今季初優勝を飾った。7位から出てツアー自己最少の64と伸ばし、通算17アンダーで並んだロッティ・ウォード（22＝英国）とのプレーオフを1ホール目で制した。昨年11月以来の米ツアー3勝目で今季日本勢初勝利。メジャー2勝目を目指す次戦25日開幕の全米女子プロ選手権（米ミネソタ州）に向けて、弾みをつけた。

プレーオフ1ホール目、1メートルのバーディーパットは左に切れる下りの難しいラインだった。これを沈めた山下は右手を強く握りしめた。「緊張していた。決まってくれて良かった」。1週間で7万人超の観客を集めるツアー屈指の人気大会を制し大歓声を浴びた。

5打差を追う最終日に異次元のゴルフを見せた。「優勝は考えていなくて、目の前のプレーに集中して回った」。1番で4メートル、2番は1・5メートルにつけて連続バーディーで猛追開始。その後も「1ピン以内につくショットがほとんど」と次々にチャンスをつくった。10番では12メートルのロングパットをねじ込んだ。

9バーディーを奪い、この日最少の64をマーク。後続で回る首位のウォードに重圧をかけてプレーオフに持ち込み、勢いで押し切った。8打差をひっくり返した昨年11月メイバンク選手権を思い出させる逆転劇だった。

本格参戦1年目の昨季はメジャーを含む2勝を挙げ新人賞に輝いた。2年目の今季は前戦まで11試合でトップ10入り5回も勝利に恵まれず「なかなか自分らしいプレーができていなかった」という。

日本にいるコーチの父・勝臣さんの指導で修正に努めてきた。おかげで「今週に入ってリズム良くスイングできていた」と復調を実感していた。前日もテレビ電話で連絡を取り「練習通りに振れていないし、ピン（と同じ）サイドに外すショットがある。アドレスなど細かいところを話し合った」。

その助言を生かして父の日にトロフィーを掲げ「父のビデオチェックがなかったら、優勝につながっていなかった。現地に来られなかったけど、父の日にこうして優勝を届けることができて良かった」と涙をこぼした。

米ツアーでの過去2勝は英国とマレーシアでの開催で米本土では念願の初勝利。W杯に沸く米国で森保ジャパンより先に「最高の景色」を目にし、次戦の全米女子プロ選手権に弾みがついた。昨年のAIG全英女子オープン以来のメジャー2勝目へ。「今季も優勝できて自信につながった。来週もいいスタートを切りたい」と力を込めた。

◇山下 美夢有（やました・みゆう）2001年（平13）8月2日生まれ、大阪府出身の24歳。大阪桐蔭高卒。19年プロテスト合格。22、23年日本ツアー年間女王に輝くなど日本ツアー通算13勝。25年から米ツアー本格参戦し、日本勢3人目の新人賞受賞。今季1W平均飛距離249・08ヤードはツアー153位もショットの正確さを武器に平均ストローク70・24は同5位。年間ポイントランク3位。1メートル50、52キロ。