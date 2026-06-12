FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ（L）F組の日本代表は4―0で大勝したチュニジア戦から一夜明けた21日、試合会場のモンテレイからベースキャンプ地ナッシュビルに移動して室内で調整した。2試合を終えて1勝1分けでF組2位。負けても1次L突破の可能性が高い25日（日本時間26日）のスウェーデン戦で主力を温存するプランが浮上した。森保一監督（57）は最大のヤマ場となる決勝トーナメント（T）1回戦に向け、メンバーの大幅入れ替えを視野に入れている。

真価が試される一戦となる。F組1位突破の懸かるスウェーデン戦。日本は引き分け以上で2位以内が確定する。同時刻開始の裏カード、チュニジア―オランダの結果次第だが、負ければ3位に転落する公算が大きい。それでもここまで順当に勝ち点4を獲得しており3大会連続の1次L突破は有力だ。他組次第で試合を待たずに決勝T進出が決まる可能性もあり、森保監督は32カ国による決勝Tを見据えて主力の温存を検討している。

決勝T1回戦は1、2位通過ならスウェーデン戦から中3日の29日（同30日）。対戦相手はC組の1、2位でブラジル、モロッコになる可能性が高い。しかもC組の1次L最終戦からは中4日あり、日本は日程的に不利。森保監督は「ターンオーバーをうまく使えば勝つ可能性が上がる。選手の入れ替えは連係面のデメリットはあるが、日本人のつながる能力は世界トップクラスなので、日本の特長を出せるところだと思う」と語っており、各選手の状態を見極めた上で最終決断を下す見通しだ。

22年カタール大会後の第2次政権で森保監督は「誰が出ても勝つ。誰と組んでも機能する」をテーマに「レベルの高い選手で2チーム、3チーム分つくれるくらい選手層を厚くする」とチームづくりを進めてきた。遠藤、南野、三笘ら軸を担ってきた選手をケガで欠く中、第1戦でオランダと2―2の好勝負を演じ、第2戦でチュニジアに4―0で大勝できたのは積み上げてきた成果に他ならない。

この2試合では先発4人を変更したが、FW上田、MF鎌田、堂安、中村ら中核を担う選手は連戦させた。第2戦に先発したDF冨安、板倉も故障明けでなければ優先順位の高い選手でターンオーバーした感は薄い。第3戦はより大胆な変更を視野に入れているもようで、最大8人程度が入れ替わる可能性がある。第1、2戦でDF長友と、体調不良でベンチ外だったFW町野を除くフィールド選手21人を起用したのも、その布石。2試合で順調に勝ち点を稼いだアドバンテージを生かし、総力戦で最高の景色へ向かう。

▽W杯日本の先発大幅入れ替え 18年は第2戦を終えて勝ち点4で組内首位に立ち、引き分け以上で突破だった第3戦ポーランド戦で6人を入れ替えた。0―1で敗れ、僅差の2位で突破。決勝T1回戦ベルギー戦はその6人を入れ替えて第2戦と同じ11人が先発し、2―3で敗退。22年は初戦勝利後の第2戦コスタリカ戦で先発5人を入れ替え、0―1で敗戦。第3戦スペイン戦でも5人を入れ替え、2―1で勝利した。