◇米女子ゴルフツアー メイヤー・クラシック最終日（2026年6月21日 米ミシガン州 ブライズフィールドCC＝6611ヤード、パー72）

【記者フリートーク】シーズンを終え、昨年12月に帰国した際「オフにやりたいことは？」と聞いてみた。山下は「日本にいる時間が少なくなったので家族との時間を大切にしたい。去年は福井でカニをたらふく食べたので、今年も食べに行きたい。温泉にも行きたい」と笑顔で答えた。

「家族のおかげ」が口癖だ。父・勝臣さんには技術面の助言をもらい、母・有貴さんには精神面で助けられている。プロゴルファーの弟・勝将、妹・蘭さんとも大の仲良し。シーズン中も試合の合間に帰国して家族で旅行や食事、カラオケに出かけるのが何よりの癒やし。「帰国する時は試合が終わって一番早く乗れる飛行機を取るんです。1分でも早く日本に帰りたいので」と言うほど会える日を心待ちにしている。

日本ツアー時代にも22年ワールド・サロンパス・カップで母の日、23年ニチレイ・レディースでは父の日に優勝しているが、離れて生活しているからこそ、父の日に吉報を届けられた喜びは格別に違いない。（ゴルフ担当・福永 稔彦）