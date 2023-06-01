メッシが歴代最多得点記録を更新！ オーストリア戦で鮮やかなダイレクト弾、大会通算17ゴール目【W杯】
現地６月22日に開催された北中米ワールドカップのグループＪ第２節で、前回王者のアルゼンチン代表がオーストリア代表と対戦している。
この一戦に、前節のアルジェリア戦（３−０）でハットトリックを達成したアルゼンチンの大エース、リオネル・メッシは先発。９分にはPKのキッカーを務めるも、ゴール右に外してしまい、先制のチャンスを逃す。
それでも38分、左からのメディナの折り返しに反応。狙い澄ましたダイレクトシュートをゴール左に決めてみせた。
６度目のW杯出場となるメッシはこれで大会通算17ゴール目となり、歴代最多得点記録を更新した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】Ｗ杯歴代最多ゴール記録を更新したメッシの一撃！
この一戦に、前節のアルジェリア戦（３−０）でハットトリックを達成したアルゼンチンの大エース、リオネル・メッシは先発。９分にはPKのキッカーを務めるも、ゴール右に外してしまい、先制のチャンスを逃す。
それでも38分、左からのメディナの折り返しに反応。狙い澄ましたダイレクトシュートをゴール左に決めてみせた。
６度目のW杯出場となるメッシはこれで大会通算17ゴール目となり、歴代最多得点記録を更新した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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