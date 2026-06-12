20日のチュニジア戦で2得点を決めたオランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世（27）を巡って、プレミアリーグ勢による争奪戦が繰り広げられる見通しであることが21日、分かった。複数の関係者によると、これから動きが本格化することになるという。

オランダ1部で得点王を獲得した日本人ストライカーが、プレミアリーグから熱視線を注がれている。英メディア「TEAMtalk」によると、古豪エバートンがFWの獲得候補として上田をリストアップ。数カ月にわたって動向を追いかけており、正式オファーを検討しているという。移籍金は約3000万ポンド（約64億円）の見込み。さらにトットナム、ブライトン、リーズからも関心を寄せられており、上田自身も今夏のプレミアリーグ移籍に前向きな姿勢を示していると伝えた。米メディアはマンチェスター・ユナイテッドも有力候補に名前が挙がっていると報じた。

上田は今季リーグ戦で25得点をマーク。自信を深めて臨んだ2度目のW杯は2戦連続で先発出場し、チュニジア戦でW杯初ゴールを含む2得点1アシストの活躍を見せた。23年夏に加入したフェイエノールトとの契約は28年6月末まで。決定力とポストプレーの力強さを備えた日本のエースに対する評価は急上昇しており、今後はさらなる争奪戦に発展する可能性が高そうだ。