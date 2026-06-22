ダイエット中の朝食は「パン or ごはん」。満足感が続きやすいのはどっち？
朝ごはんはパン派ですか？それともごはん派ですか？
ダイエット中になると、「ごはんの方が太りにくい？」「パンは避けた方がいい？」と気になる人も多いはず。ただ実際には、パンだから太る、ごはんだから痩せるというほど単純ではありません。差が出やすいのは、“主食の種類”よりも“その後の満足感”です。今回は、朝ごはんの選び方を整理します。
パンは“手軽”だが、内容が軽くなりやすい
パンは準備に手間がかからず、忙しい朝でも食べやすいのが魅力。ただし、パンとコーヒーだけで済ませたり、菓子パン中心になったりすると、タンパク質が不足しやすくなります。その結果、お昼前に空腹を感じやすくなることもあります。
ごはんは“おかずと組み合わせやすい”のが強み
一方で、ごはんは卵や納豆、味噌汁などと組み合わせやすく、自然とタンパク質や食物繊維を取り入れやすいのが特徴。そのため、食後の満足感が続きやすく、お昼前の間食を防ぎやすいケースもあります。
もちろん、ごはんを選べば自動的にダイエット向きになるわけではありません。ただ、朝食全体のバランスは整えやすいといえます。
満足感を左右するのは“主食”より“タンパク質”
結論として、体型を整えている人ほど「パンかごはんか」だけで朝食を選んでいません。パンなら卵やヨーグルト、ごはんなら納豆や味噌汁を組み合わせる。そんな工夫によって、朝食後の満足感は大きく変わります。
実際、お昼前の空腹感や間食のしやすさに影響しやすいのは、主食そのものよりもタンパク質や食物繊維を一緒に摂れているかどうか。パン派でもごはん派でも、朝食全体のバランスを意識することが、無理なく食事を整える近道になります。
ダイエット中、朝ごはんはパンとごはんのどちらがいいのか？その答えは一つではありません。ただ、満足感が続く朝食を作りやすいという点では、ごはんにややメリットがあります。とはいえ、本当に大切なのは主食の種類ではなく、朝食全体の内容。朝ごはんで差が出るのは、パンかごはんかではなく、その後に空腹を引きずらないことなのです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、栄養学や生活習慣に関する一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
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