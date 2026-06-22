その分け目、今の自分に合ってる？40代・50代が見直したい“大人ヘア”のポイント
「髪型は変えていないのに、なんとなく印象が重たく見える」と感じていませんか？年齢とともに髪質やボリュームは変化します。そのため、以前は似合っていた分け目が、今の自分にはしっくりこなくなっていることもあります。
大人世代のヘアスタイルは、長さやカラーだけで決まるものではありません。顔まわりの見え方を左右する“分け目”も、印象を大きく左右するポイントのひとつです。
同じ髪型でも“顔の見え方”は変わる
分け目は髪を左右に分けるためだけのものではありません。同じ長さ、同じ髪型でも、分け目の位置によって顔まわりの印象は変わります。
一方で、分け目を少しずらすだけでもトップに自然な立ち上がりが生まれ、顔まわりに抜け感が出やすくなります。
若々しい印象の人は“分け目を固定しない”
自然と若々しく見える人は、何年も同じ分け目を続けていないことが少なくありません。毎日大きく変える必要はありませんが、分け目を少しずらしたり、前髪の流れを変えたりするだけでも印象は変わります。
特にトップのボリュームが気になり始めた人ほど、分け目を見直すメリットは大きいでしょう。朝のスタイリングの際に根元を軽く動かすだけでも、ふんわりとした空気感をつくりやすくなります。
“顔まわりの空気感の演出”が今っぽさの鍵
今のヘアスタイルは、重たく作り込むよりも、自然な動きや軽さを感じる仕上がりが好まれています。そのため、分け目をくっきり固定するよりも、少し曖昧に見せた方が柔らかな印象につながります。顔まわりに空気感が生まれると、髪型だけでなく表情まで軽やかに見えやすくなるのです。
ヘアスタイルを変えようと思うと、髪を切る、カラーを変えるといった大きな変化を考えがち。でも、まず見直したいのは毎日の分け目かもしれません。トップのボリュームや顔まわりの印象は、ほんの少しの変化でも大きく変わります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※ 本記事の内容は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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